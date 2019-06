Soud s údajnou krkavčí matkou Sabinou: Kojence prý týrala tak, že ochrnul

Plzeňský krajský soud začal projednávat případ dvaadvacetileté matky, která podle obžaloby týrala a bila svoji dceru. To děťátku způsobilo, že zůstalo ochrnuté na dolní polovinu těla. Holčička navíc zůstala s poškozeným zrakem. Matce hrozí osm let za mřížemi.

Sabina (22) čelí obžalobě z týrání. Vzhledem k tomu, co měla dceři provést, by ale mohlo být její jednání překvalifikováno na zločin těžké ublížení na zdraví, za což by ženě hrozil trest s horní sazbou dvanáct let. Na případ upozornil zpravodajský portál iDNES.

Vinu před Krajským soudem v Plzni Sabina odmítla. „Já jsem s malou nebouchala ani jsem s ní netřásla,“ řekla. S tím ale nesouhlasí státní zastupitelství, a to konkrétně žalobkyně Věra Brázdová, podle které začalo týrání kojence už na začátku jeho nešťastného života. „Obžalovaná nejméně v jednom případě udeřila s nezletilou o tvrdou podložku,“ uvedla.

Poté co lékaři u miminka odhalili, že má krvácení do mozku, úřady holčičku matce odebraly, stejně tak jako i jejího o rok staršího sourozence. Stalo se tak v roce 2017. Pěstounkou měla být pak babička dětí, biologická matka jejich otce. O děti se starala od roku 2018.

Násilí ale údajně pokračovalo dál, protože pěstounka oběma rodičům opakovaně umožňovala se s dětmi vídat. Matka pak prý ještě přitvrdila. „Mlátila s nezletilou o podložku, opakovaně a intenzivně s ní třásla. Tímto svým jednáním způsobila nezletilé podle znaleckého posudku a lékařských zpráv zlomeninu šupiny týlní kosti, krvácení v mozkových plenách. Poranění si vyžádalo akutní lékařský zákrok,“ popsala státní zástupkyně.

Děťátko pak prý bylo déle než měsíc v přímém ohrožení života. Matka ale něco takového naprosto odmítá. K prvnímu případu krvácení do mozku uvedla, že dítě z ničeho nic přestalo dýchat a pak zjistila, že má zapadlý jazyk. Přítel ho tedy odvezl do nemocnice. Vážné zranění v druhém případě popsala podle svého. Dcera prý měla horečku 39 stupňů Celsia, a tak ji vzala opět k lékaři. „Já u žádného ublížení malé nebyla,“ tvrdila rezolutně.