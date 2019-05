Utýraný Mareček (†3) měl prý na tělíčku kousance od otčíma. Byl jsem zdrogovaný, brání se

Dítě bylo prokazatelně bité, po těle mělo podlitiny i šrámy. Už dříve se objevilo svědectví o tom, že buď otčím, nebo matka Simona (19) do jeho kůže vyryli srdce. Nyní web Expres.cz přišel se šokujícími informacemi, že mělo být dítě děsivě pohryzáno. A kousance měly patřit právě obviněnému otčímovi.

Pokousal ho nevlastní otec, tvrdí zdroj

„Podle mých informací byly na tělíčku malého jen stopy po kousání od Josefa K.,“ řekl zdroj webu. Kvůli kousancům měly být odebrány otisky zubů všem, kdo v domácnosti bydleli. Josef se nyní údajně brání tím, že byl v době, kdy měl dítěti ublížit, zdrogovaný. „Obhajuje se tím, že to udělal pod vlivem drog,“ dodal zdroj s tím, že jde o spekulace. Urna utýraného Marečka (†3) zmizela z pohřebního ústavu! Nevím, kde zapálit svíčku, pláče babička

Simona se nyní opět objevila v Lounech. Nějakou dobu se skrývala před veřejností u kamarádky. Podle zdroje se tváří, jako by se nic nestalo. Že ji ale lidé nenávidí, si je asi zřejmě moc dobře vědoma. Obarvila si totiž vlasy. „To, že chodí po Lounech, mohu potvrdit, ale vypadá to, že směrem k ní se ze strany policie zatím nic neděje,“ vypověděl zdroj.

Matka vypadala vesele