Lenka se utopila v „jezeře smrti“: Bolestivá slova zoufalé rodiny

Letní horko přímo vybízelo k osvěžení u vody. Lenka toho využila a s kamarádem zamířili ke štěrkovně. Koupání je v místě zakázané, již několik lidí se tam utopilo, ale mladá žena se nebála. „Chodila tam stále, několikrát jsem jí půjčovala nafukovací matraci,“ vzpomínala pro server Nový Čas na Lenku sestřenice Janka.

Nikoho z rodiny nenapadlo, že by se obdobná tragédie mohla dotknout i jich. „Věděli jsme, že tam nějací lidé zahynuli, ale to bylo už dříve a mysleli jsme, že třeba byli opilí,“ popisovala Janka. Když se teď dozvěděla, že se v jezeře utopila mladá žena, vůbec nečekala, že je to její blízká příbuzná.

Krutou pravdu se dozvěděla, až když přišla Lenčinu mámu navštívit. „Na dvoře stál Lenčin bratr a plakal, že to byla ona. Úplně jsem se sesypala, dotklo se mě to, stále tomu nevěřím,“ vzlykala Janka.

Při osudném koupání zmizela podle serveru Noviny.sk Lenka svému příteli náhle pod hladinou. Vyděšený muž okamžitě zalarmoval záchranáře. „Na místo okamžitě vyrazily všechny záchranné složky včetně potápěčů,“ uvedla mluvčí hasičů Mária Pohanková. Nakonec nebohou plavkyni našli po půl hodině v pětimetrové hloubce.

Ještě se ji snažili oživit, ale lékař již mohl jen konstatovat smrt. Lidmi, kteří milou a optimistickou Lenku znali, to velmi otřáslo. „Je to již třetí člověk, který se tam utopil. Všechno to byli mladí lidé, jeden z nich byl z naší rodiny, a i po letech je to pro nás stále bolestivé,“ popsal starosta Kotešové Peter Mozolík. Tragédií se zabývají kriminalisté.