Výkaly a spaní na schodech: Rodinou zesnulého Ríši (†7) se zabývala sociálka

Příšerné podmínky, ve kterých měl Ríša se svými sourozenci žít, popsal jeden ze sousedů. „Už se tu párkrát stalo, že nechali nemocné dítě celou noc na chodbě. Spal na schodech a křičel,“ uvedl pro noviny.sk soused, který si přál zůstat anonymní. „Bouchal jsem na ně a po tři čtvrtě hodině mi otec otevřel, byl opilý a sotva stál na nohou. Matka to samé,“ popsal.

„Zavírali je do pokoje, nechávali plakat a nestarali se o ně. Výkaly nechávali na zemi, prostě hrozné způsoby,“ pokračoval. Tvrdí, že prý rodinu opakovaně hlásil sociálce, nic se však k lepšímu nezměnilo. Skutečnost, že na místo pravidelně jezdili příslušníci bratislavské městské policie, potvrdila i její mluvčí Barbora Krajčovičová.

Policie už mezitím rozjela vyšetřování pro přečin usmrcení. Nepochopitelné je především to, jak se chlapec vůbec dostal na vnější část klimatizace, ze které následně spadl. Během toho měl být úplně nahý. Zarážející je pro policisty také skutečnost, že si chlapce jeho sourozenci ani rodiče dlouhé minuty nevšimli.

Kromě Ríši jsou v rodině další čtyři nezletilé děti. Sociálka se nyní zabývá rozsáhlým vyšetřováním poměrů rodiny a na stole zůstává i možnost, že rodičům zbytek dětí odebere. „Vždycky vyvstane otázka, co dělali rodiče. My musíme vyšetřováním zjistit, jestli se starat nechtěli, a nebo to neuměli,“ řekl dětský ombudsman František Mikloško.