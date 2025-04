Ríša (†7) vypadl z okna v 7. patře: Vyfotili ho pár minut před smrtí!

V bratislavské části města Vrakuňa došlo v úterý 15. dubna k tragické smrti malého chlapce. Teprve sedmiletý Ríša vypadl z okna paneláku! Pád ze sedmého patra neměl šanci přežít. „Lékař po příjezdu už jen konstatoval úmrtí nezletilé osoby,“ uvedl pro televizi JOJ mluvčí Richard Bolješik z operačního střediska ZZS SR.

V době hrůzné nehody byli v bytě i samotní rodiče. Jak také okomentoval deník Nový Čas, pouhých několik minut před osudným pádem si chlapce v okně vyfotil soused. „Toho chlapce jsem v okně viděl nonstop. Byl nahý, zavřený a bouchal do okna. Nevím, jestli byl „zblbnutý“ z toho, že byl neustále zavřený v bytě,“ popsal svědek deníku Plus JEDEN DEŇ. „Neřešil jsem to. Já jsem ho už předtím párkrát na tom okně viděl. Nelezl ale až na klimatizaci, jen seděl na parapetu,“ dodal.

Případem se v tuto chvíli zabývají policisté.