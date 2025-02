Podivná smrt v Kostolném: Muž se stal obětí počítačové hry?

Důchodce měl před několika dny možnost zkoumat synův počítač a mobil, které mu policisté vrátili po expertíze. Přesto však stále neví, co přesně se stalo. „Jen před pár dny mi policisté vrátili jeho počítač a mobil s tím, že nic nevědí. Ale už mi to říkalo několik lidí – za tím, co se stalo, byla bezpochyby počítačová hra. Oficiálně mi to zatím nikdo nepotvrdil, domů mi nepřišlo žádné vyjádření,“ tvrdí důchodce Jaroslav.

„Netuším, co s tím. Když si představím, že mi zabil syna... Každý den na něj myslím, strašně mi chybí,“ vzpomíná na syna v rozhovoru pro Nový Čas a dodává, že jeho syn byl vždy klidný a laskavý člověk, který nikdy nikomu neublížil. „Bezpochyby to musela být ta hra, nic jiného nepřipadá v úvahu. Měl počítač na stole v pokoji, a i když seděl na chodbě, dobře viděl na obrazovku. Dělal jen to, co mu tam říkali, a takhle to dopadlo. Zabili mi syna,“ stojí si za svým Jaroslav.

V den tragédie se Jaroslav snažil dostat do synova pokoje, ale marně. Dveře byly zamčené a uvnitř panovalo až podezřelé ticho. „Bydlel tu sám, já vedle. To osudné ráno jsem k němu šel, ale všechno bylo zavřené. Nemohl jsem se k němu dobouchat, vůbec nereagoval.“ Když se podíval oknem, viděl, že počítač je zapnutý, ale svého syna nikde neviděl. Rozhodl se tedy rozbít okno v kuchyni a vstoupil dovnitř. A to, co tam našel, ho naprosto šokovalo.

„Viděl jsem ho sedět na židli, měl na sobě ženské oblečení, pouta na rukou a nohou a na hlavě igelitový sáček. Byl jsem v šoku a nemohl jsem tomu uvěřit. Zatřásl jsem s ním, ale nereagoval. Policisté ho pak nedokázali sundat ze židle, museli ji dokonce odřezat, protože byl k ní připoutaný,“ popisuje. Jaroslav do části domu, kde jeho syn žil, raději vůbec nechodí. V napětí stále čeká na oficiální verzi policie, ve které snad vyjde najevo, co k této strašlivé události vedlo.