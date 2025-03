Dva bratři (†5 a †7) se propadli pod led: K tragédii došlo jen kousek od jejich domu

Dvojice bratrů ze slovenské obce Dačov Lom se v pátek večer nevrátila domů. Zoufalí rodiče je okamžitě začali hledat a do pátrání zapojili i policii. Když na břehu jezera, které se nachází jen kousek od domu rodiny, objevili sáňky, začali se obávat toho nejhoršího.

Na místo se vydali záchranáři a za nedlouho na hladině objevili prasklinu v ledu. Nejčernější předpovědi se naplnily, když ve vodě objevili těla obou chlapců bez známek života. Případ vyšetřuje policie, podle vyšetřovatelů se však nejspíš nejednalo o cizí zavinění.

Podle starosty obce Štefan Škraban tragédie obec 400 obyvatelích zasáhla velmi silně. „Je to hrozná tragédie. Všem je nám to nesmírně líto, s rodinou jsme byli v kontaktu, ale víc k tomu říct nedokážu. Na kamerových záznamech jsou děti naposledy vidět okolo páté odpoledne. To místo, kde se to stalo, je jen kousek od jejich domu,“ řekl Škraban deníku Plus JEDEN DEŇ.

Chlapci pocházeli z velké rodiny. „Mají hodně dětí a matka je opět těhotná. Nevím, co na to říct, chudáci chlapci,“ řekla příbuzná rodiny. Podle některých místních jsou na vině rodiče dětí, podle jiných šlo o velmi nešťastnou náhodu. Otec měl být v době neštěstí v práci a matka se měla věnovat péči o ostatní děti. Není zatím jasné, jak se bratři dostali ven bez dozoru.