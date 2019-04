Ministerstvo varuje před jedovatým hrníčkem z Albertu: Může způsobit vážnou alergii

Hrnek Out of the Blue KG krémové barvy má průměr 9x13 centimetrů. Na vnější straně je dekor s obrázky tukanů, ananasů a listů. Má barevné silikonové víčko a objímku. Je na něm nalepena etiketa s údaji o dovozci a symboly pro používání výrobku. Uvnitř hrnku je volně uložená papírová etiketa s vícejazyčným upozorněním.

„Výrobek jsme stáhli z prodeje neprodleně po zjištění závady a nyní již není v našich prodejnách dostupný,“ uvedl Mareček. Pokud si zákazníci hrnek koupili, můžou ho vrátit a dostanou zpět peníze.