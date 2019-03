„Správný směr,“ říká adiktolog k proplácení léčebného konopí, 30 gramů je ale málo

Revoluční změny chystá ministerstvo zdravotnictví u léčebného konopí. Z velké většiny by ho nově měly proplácet nemocným zdravotní pojišťovny. Stát by mohl z většiny proplácet z veřejného zdravotního pojištění. Návrh počítá s limitem pro množství konopí hrazeného konopí na 30 gramů měsíčně. Návrh má mezery, řekl v pořadu Blesku Epicentrum adiktolog Tomáš Zábranský. Konopí pomáhá od bolesti a projevů nemoci lidem s Alzheimerovou chorobou nebo rakovinou.

„Já ten krok ministerstva považuji za krok správným směrem, ale za krok nedostatečný a obsahující chyby,“ hodnotí Zábranský současný návrh zákona ministerstva zdravotnictví. Podle jeho slov totiž není zákon vlastně potřeba, stačí na to opatření obecné povahy. To by bylo rychlejší řešení, než prosazování zákona. Vedle toho poukazuje na světové průzkumy, podle kterých je měsíční průměrná dávka pro pacienta šedesát až osmdesát gramů měsíčně. Tudíž třicet gramů není zcela dostatečné množství.

„Konopí je prokazatelně velmi účinným léčivem na chronické středně těžké a těžké bolesti, na křečové stavy, epilepsii, má neuroprotektivní účinky a také snižuje nitrooční tlak u zeleného zákalu,“ říká drogový epidemiolog a adiktolog Tomáš Zábranský. Dodává, že se navíc doufá ve zpomalování nebo zlehčování průběhu dalších nemocí - například různých typů rakoviny nebo alzheimera.

Zábranský zdůrazňuje, že prokázaná je léčba symptomatická, kauzální ne. Dá se ovšem počítat, že pomůže téměř každému. Samozřejmě se najdou i tací, kterým léčba konopím nedělá dobře, a to vzhledem k vedlejšm účinkům. Těmi mohou být obluzení, zapomnětlivost nebo třeba únava. „Nicméně je to 7 lidí z 220. A ani tak nešlo o to, že by to konopí neúčinkovalo.“