Otčím popsal týrání Marečka (†2) z Loun: Mlácení, až stříkala krev, a jeho poslední chvíle

„Dostával i vařečkou. Fackoval jsem ho přes obličej, musel klečet s nataženýma rukama, na kterých držel knihy. Občas jsem ho sprchoval studenou vodou, a to i v oblečení,“ popsal u soudu obžalovaný muž. Miloslav týral maminku (†47) i sourozence, říká dcera zavražděné ženy z Rychnova

Marek ho prý provokoval. „Malej zlobil, pokakával se, házel jídlo na zem. Přišlo mi, že to dělal schválně,“ vysvětloval Josef. Útokům přihlížela vždy prý také Simona, která občas svému synkovi přidala. „Jednou jsem to přehnala, když jsem mu dala na zadek rukou a on měl pak modřiny,“ vypověděla mladá matka. Některé rány na těle začaly po opakovaném mlácení krvácet. „Viděl jsem, že měl na prdelce i strupy, to mu pak i stříkala krev, která potřísnila zeď a strop. Simona na to řekla jen, že se to musí vymalovat,“ pokračoval obžalovaný.

Kdo chlapci vytrhal vlasy, kdo ho popálil cigaretami a pokousal po celém těle, prý ani jeden z nich ale neví. „Jen jednou jsem ho kousl do ruky, když už nereagoval, nevím, co mě to napadlo,“ vysvětlil obžalovaný. Utýraný Mareček (†3) měl prý na tělíčku kousance od otčíma. Byl jsem zdrogovaný, brání se

Smrt jako vysvobození

Opakované týrání vyvrcholilo podle obžaloby 15. února, kdy po dalším útoku chlapec přestal reagovat. „Byl ztuhlý, jakoby v křeči, z pusy mu vytékaly sliny s krví. Snažil jsem se je odsát brčkem,“ vzpomíná Josef K. Chlapec údajně těžce dýchal, vykoupali ho, převlékli do pyžama a do rána kontrolovali. Kolem páté si šli prý lehnout. „V devět jsem se šel na něj podívat a to už nedýchal, Simonu napadlo zavolat záchranku,“ doplnil obžalovaný otčím. Zranění byla ale natolik závažná, že Marek 16. února zemřel.

Skrývali ho před ostatními

Před tím údajně oba začali zbitého Marečka skrývat před okolím, báli se prý, aby jim ho nesebrala sociálka. „Zakázala jsem babičce, aby k nám jezdila, protože by viděla, že má Mareček modřiny. Když přišla návštěva, byl zavřený v pokojíčku. Zranění měl na hlavě, na zadečku, na nožičce,“ doplnila žena.

Žalobce chce trest pro oba