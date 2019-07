Propuštěná vražedkyně Janáková odstartovala manévry: Děravá novela na ni nestačí, míní soud

Případ dočasně propuštěné vražedkyně Petry Janákové možná jednou provždy změní pohled českých zákonů na těhotné vězeňkyně. Soud musel Janákovou kvůli těhotenství propustit z vězení, kde si odpykávala 30letý trest za vraždu. Zpátky by měla nastoupit až v září příštího roku. Pokud ovšem znovu neotěhotní. Aby se podobný případ už neopakoval, chystají změny poslanci, ministerstvo spravedlnosti i Vězeňská služba.

Zpráva o těhotenství odsouzené vražedkyně byla šokující hned ze dvou důvodů. Jednak není jasné, jak vůbec mohla Janáková otěhotnět ve vazební věznici, jednak veřejnost pobouřilo, že české úřady nad Janákovou nemají na svobodě žádnou možnost dohledu. Vražedkyně se nemusí nikde hlásit a má k dispozici občanský průkaz i pas jako všichni ostatní.

Jak se Janáková ve vězení dostala ke spermatu, vyšetřuje Generální inspekce bezpečnostních sborů. Možností je víc. Sama Janáková tvrdí, že ji znásilnila trojice dozorců, sperma ale mohla do vězení například propašovat návštěva a jako možná varianta se jeví i takzvané koňování, tedy možnost, že semeno ženě poslal nějaký jiný vězeň. „Ještě to potrvá,“ sdělila Blesku k vyšetřování incidentu Ivana Nguyenová, mluvčí GIBSu.

Těhotná vražedkyně Janáková zmizela! Zůstal jí cestovní pas

Fakt, že má Janáková možnost neomezeného pohybu, českou veřejnost doslova šokoval. Podle současných zákonů však soud takto rozhodnout musel. „Propustili jsme ji bez jakýchkoli omezení, protože jsme podle zákona nemohli jinak,“ řekla Blesku Klára Krystynová, mluvčí Krajského soudu v Ostravě, který o propuštění v červnu rozhodoval.

Situace přidělala vrásky na čele především občanům Jilemnice, kde podle všeho Janáková určitou dobu bydlela u matky. Místní obyvatelé měli z vražedkyně strach. Janáková podle nich chodila po městě, jako kdyby se nic nestalo. Koncem července však propuštěná vězeňkyně beze stopy zmizela, podle ženy, která ji zná, odjela do Chomutova za bratrem.

Těhotná Janáková měla zastřelit několik mužů! Zavražděný Evžen B. (†50) byl jen jeden z mnoha

Změny, které by podobné situaci v budoucnu zamezily, se snaží zavést jak Vězeňská služba, tak i část Poslanecké sněmovny. Podle návrhu skupiny poslanců by o přerušení trestu těhotných vězeňkyň rozhodoval soud případ od případu. Podle Nejvyššího soudu je nicméně návrh nedomyšlený a zjednodušující.

Současné znění zákona, podle kterého musí být těhotné vězeňkyně propuštěny na svobodu, je podle šéfa Vězeňské služby Petra Dohnala zastaralé. Pokusy o otěhotnění za mřížemi podle něj nejsou ničím výjimečným. „Informacemi o podobném předání mužského ejakulátu jsme disponovali už v minulosti, a to poměrně často. Musím říct, že bez právní úpravy budou tyto pokusy pokračovat,“ sdělil na konci června.

Těhotná vražedkyně Janáková obvinila tři dozorce ze znásilnění! Pravdu odhalí až DNA

Věznice prý už v dnešní době disponují takovou výbavou, že by těhotným a později i jejich dětem dokázaly poskytnout veškerou péči. „Vězeňství se modernizovalo. Byli bychom schopni se o tyto ženy sami postarat a mohly by být i během těhotenství umístěny v našem zařízení, čímž by odpadla jejich motivace,“ doplnil Dohnal.

Legislativní změnu by uvítala i ministryně spravedlnosti Marie Benešová, která řekla, že její resort by s přípravou novely mohl poslancům pomoct.