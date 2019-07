Těhotná vražedkyně Janáková zmizela! Zůstal jí cestovní pas

Nechtěli bydlet s vražedkyní pod jednou střechou, a tak proti ní nájemníci sepsali petici! To je hlavní důvod, proč Petra Janáková (29), odsouzená za zastřelení pražského sběratele, musela utéct z Jilemnice. A zmizela možná až na druhý konec světa. Na svobodě se totiž ocitla s cestovním pasem...

Janáková má v base strávit ještě 28 let. Jenže ostravský krajský soud ji musel propustit – v cele si jí záhadně podařilo otěhotnět.

Lidé se báli

„To, že se vrátila do města, všechny hodně vyděsilo. V tom domě proti ní podepisovali petici,“ řekla Blesku jedna z prodavaček na jilemnickém náměstí. Nájemníky musel uklidňovat i majitel bytového domu. „Říkáme mu, že tady s námi nemůže být, ale prý tady nebydlí. Není to pravda, její máma nám to přiznala,“ pokračovala jedna z nájemnic. I Janáková Blesku potvrdila, že má matka kvůli ní problémy s majitelem domu. „Musím teď řešit důležitější věci ohledně svého bydlení,“ napsala redakci.

Sedávala u kašny

Zda Janáková ve městě žije, neví ani starosta Vladimír Richter (ODS). Lidé se ale shodují v tom, že ji v poslední době nikdo neviděl. „Chodila si sedávat tady ke kašně na náměstí, normálně se tady producírovala, jako by se nic nestalo,“ vyprávěla jedna z žen, která ji dobře zná. „Teď se ale prý odstěhovala za bratrem, snad do Chomutova,“ dodala.

Matka stojí při ní

Právě k němu podle místních zamířila také matka Janákové poté, co její dceru odsoudili za chladnokrevnou vraždu. „Její máma pracovala na dílně, ale už je v důchodu,“ pokračovala žena s tím, že matka dceři celou dobu pomáhala. „Ta při ní stála, nikdy na ni nezanevřela. Do věznice za ní pravidelně jezdila. Podle mě jí s tím těhotenstvím nějak pomohla, někoho uplatila,“ má jasno další z místních obyvatelek.

Račte utéct?

Petra Janáková musí být na základě platných českých zákonů na svobodě až do jednoho roku dítěte, tedy do září 2020. „Propustili jsme ji bez jakýchkoli omezení, protože jsme podle zákona nemohli jinak,“ řekla Blesku mluvčí Krajského soudu v Ostravě, který o propuštění v červnu rozhodoval, Klára Krystynová. Petra Janáková se nemusí nikde hlásit, má občanský i řidičský průkaz a také pas.

Otce hledá i GIBS

Jak Janáková otěhotněla, není jasné. Sama tvrdila, že ji znásilnili dozorci, a dokonce na tři ukázala. Možností je ale více, například propašování spermatu do věznice při návštěvě nebo tzv. koňování, kdy sperma pošle některý z vězňů. Vyšetřit to nyní má Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS). „Ještě to potrvá,“ řekla Blesku mluvčí GIBS Ivana Nguyenová. Kvůli zkouškám DNA se čeká na narození dítěte.