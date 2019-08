Těhotná vražedkyně Janáková se po útěku na dlouho neskryla: Tahle si teď žije!

Petra Janáková (29), která byla odsouzena z vraždy sběratele mincí a z plánování dalších vražd, změnila adresu. Janáková, která bude co nevidět rodit, se podle informací tn.cz přestěhovala z Jilemnice do Vrchlabí!

Ve vězení měla strávit v kuse 28 let, ovšem nakonec se díky díře v zákonech dostala z vězení dřív. Petra Janáková, která byla odsouzena za vraždu pražského sběratele mincí, totiž otěhotněla za mřížemi!

Právě to pro ni znamenalo propustku z vězení. Podle českých zákonů má zůstat na svobodě do jednoho roku dítěte, což je do září roku 2020. „Propustili jsme ji bez jakýchkoli omezení, protože jsme podle zákona nemohli jinak,“ řekla Blesku mluvčí Krajského soudu v Ostravě Klára Krystynová.

Kroky Janákové po propuštění z vězení vedly do Jilemnice. „To, že se vrátila do města, všechny hodně vyděsilo. V tom domě proti ní podepisovali petici,“ řekla pro Blesk jedna z prodavaček na jilemnickém náměstí. Nájemníci si dokonce stěžovali majiteli domu.

„Říkáme mu, že tady s námi nemůže být, ale prý tady nebydlí. Není to pravda, její máma nám to přiznala,“ uvedla jedna z nájemnic. Z Jilemnice Janáková náhle zmizela. „Musím teď řešit věci ohledně svého bydlení,“ napsala redakci. Podle informací tn.cz našla nakonec útočiště ve Vrchlabí, kde ji vyfotografovali v tamním supermarketu.

S adresou změnila dokonce i účes. Z černovlásky se stala blondýna. „Slyšel jsem, že tady má bývalého manžela se synem,“ uvedl jeden z místních pro tn.cz. „Mám pocit, že jsem ji viděl tady v zahradě,“ doplnil jeden z obyvatel domu, kde má Janáková přebývat. „Byla na koupališti, s dítětem, nějakým malým klukem,“ řekl další obyvatel.