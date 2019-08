Těhotná vražedkyně Janáková je černá ovce: Ženy přiznaly lesbický sex a uspokojování zeleninou, líčí vězeňská psycholožka

Odpykávala si 30letý trest ve vězení a otěhotněla, to je případ vražedkyně Petry Janákové (28) z opavské věznice. Jaké má žena možnosti přijít do jiného stavu za zdmi kriminálu? Může požádat o návštěvu za účelem sexu? Psycholožka Eva Vášová z Ústavu pro výkon zabezpečovací detence v Brně v rozhovoru pro Blesk popsala lásku za mřížemi.

Jaké k tomu mají ve věznici podmínky?

Problémem je, že kvůli nedostatku soukromí tím obtěžují jiné odsouzené, které si chtějí »odsedět své« a do vztahů se nezapojují. Dostávají se tak proti vlastní vůli do intimních zón jiného páru. Celkově jsou vztahy mezi ženami komplikovanou otázkou. Jeden z cílů Vězeňské služby je snaha o takové působení na odsouzené, aby úspěšně proběhla po ukončení výkonu trestu reintegrace do společnosti. Vytváření milostných vztahů proto není zcela žádoucí. Důvodem jsou vznikající konflikty kvůli žárlivým scénám nebo i problémy s ubytováním odsouzených po rozchodu.

Proměňuje se ve vězení jejich heterosexuální orientace na bisexuální nebo homosexuální?

To je důležité téma. Jedna z respondentek mého výzkumu je ve vztahu se ženou poprvé, do spoluodsouzené je zamilovaná. To způsobuje vnitřní zmatení a nejistotu, jak se dál bude její orientace vyvíjet a co se s ní vlastně děje. Pokládá si otázku, jestli se po návratu bude chtít vrátit zpět k mužům. Není výjimkou, že vztah nevydrží, pokud jedné z žen skončí výkon trestu. Ta na svobodě si najde muže a její bývalá partnerka zůstává ve věznici a trápí se. K tomu dochází právě proto, že se do vztahů ženy angažují i citově.

Rozchody tedy musí být složité…

Jedna z žen přiznala, že měla milostný vztah s jinou odsouzenou. Blížil se termín, kdy odsouzená měla šanci dostat se na svobodu v rámci podmínečného propuštění. Tak moc si přála zůstat se současnou partnerkou ve vztahu, že se rozhodla preventivně napadnout personál věznice, aby bylo podmínečné propuštění zamítnuto. Bohužel vztah skončil tak, že zmíněná žena je doposud ve výkonu trestu a její partnerka se stala bývalou partnerkou a je již na svobodě.

Těhotná vražedkyně Janáková zmizela! Zůstal jí cestovní pas

Navazují vězeňkyně vztah se svými dozorci?

Osobně jsem se s ničím takovým nesetkala ani v zaměstnání, ani v rámci výzkumu. Všech žen jsem se na to ptala a všechny sdělily, že se s tím nesetkaly. Zrovna včera jsem hledala výzkumy na téma hybristofilie, někdy označované jako syndrom Bonnie a Clydea. Jedná se o opačný problém, že některé ženy přitahují zločinci, zejména mediálně známí vrazi. Jak v České republice, tak v zahraničí jsou popsány případy, kdy se žena zamilovala do odsouzeného, aniž by jej znala. Problém je, pokud se tak stane u ženy zaměstnané ve věznici.

V jednom z rozhovorů na doživotí odsouzený a prezidentem amnestovaný Jiří Kajínek řekl, že se vězňům chodila ukazovat jedna z dozorkyň a oni při tom masturbovali, je to vůbec možné?

To se mi zdá velice nepravděpodobné. Spíše mi to připomíná scénu z jednoho seriálu z prostředí věznice.

Vražedkyně Petra Janáková, která si odpykávala trest ve věznici se zvýšenou ostrahou, ale obvinila dozorce, že ji znásilnili. Vysvětlovala tak své těhotenství. Je něco podobného možné?

Neumím si to představit. Osobně tomu nevěřím. V praxi jsem u jedné ženy zažila, že si to dotyčná na zaměstnance vymyslela, protože odmítl okamžitě splnit nějaké neadekvátní požadavky. Jednalo se tak o formu nátlaku a snahu tím poškodit dotyčného.

Mučil, vraždil, likvidoval a teď šije plyšáky: Robert „Psycho“ Tempel vyhrožuje Kajínkovi?!

Zkoumáte sexuální život žen za mřížemi, myslíte si, že o možnosti těhotenství často uvažují, aby se vyhnuly výkonu trestu?

Nemyslím si, že o tom často uvažují. Ženy z mého výzkumu jsou také matkami. Téměř všechny, se kterými jsem na to téma hovořila, takové chování odsuzují. Uvědomují si, že se jedná o využívání dítěte pro vlastní prospěch. Jen jedna z respondentek potvrdila, že by toho využila a utekla by pak do zahraničí. Další pak, že zná případ, kdy žena na svobodě rodí jedno dítě za druhým, aby nemusela nastoupit do výkonu trestu.

Jak může žena ve výkonu trestu otěhotnět?

Přímo v ženské věznici to nevím. Ve výzkumu se objevila jedna odpověď, že by si zajistily ve výkonu vazby sperma od jiného odsouzeného. Sperma by si nechaly poslat oknem z cely ve vyšším patře. Asi existují různé kreativní způsoby. Dle mého názoru se k takovému činu uchýlí ženy s osobnostní patologií se sklony k manipulaci a posunutými hranicemi. Rozhodně se nejedná o typické chování odsouzených žen.

Jak vlastně vězni řeší své sexuální potřeby, pokud nechtějí navázat vztah?

Pokud tyto potřeby mají, tak v první řadě sebeuspokojováním. Téma masturbace je v ženské věznici tabu, tedy stejně, jako se o tématu nemluví na svobodě.

Těhotná Janáková měla zastřelit několik mužů! Zavražděný Evžen B. (†50) byl jen jeden z mnoha

Mohou využívat nějaké erotické pomůcky?

Jak říkám, sebeuspokojování je mezi ženami tabu. Takže mít oficiálně erotickou pomůcku by znamenalo prolomení tohoto tabu. Proto o ně ženy nejevily moc často zájem. Některé přiznaly používání různých druhů zeleniny. Mezi erotické pomůcky se aktuálně řadí kniha Padesát odstínů šedi a takzvané »eroťáky«, což jsou dopisy s erotickým obsahem, které dostávají buď od partnerů či manželů, nebo od svých partnerek.

Jak často mohou ženy ve věznici přijímat návštěvy za účelem sexu?

Přímo návštěva za účelem sexu neprobíhá, sexuální život je osobám ve výkonu trestu odnětí svobody omezen. Ze zákona mohou být umožněny v rámci motivačního systému návštěvy bez zrakové a sluchové kontroly na běžné návštěvní místnosti či opuštění věznice až na 24 hodin. Tyto motivační prvky jsou povoleny za výborné chování. V těchto případech se předpokládá bezproblémové proběhnutí. Vězeňská služba z důvodu rizika otěhotnění nestandardní návštěvy žen za mřížemi neumožňuje, ale návštěvy bez zrakové a sluchové kontroly ano. Ale v realitě odsouzené využívají návštěvy proto, aby viděly rodinu, manžela a děti. Mít sex s partnerem není smyslem návštěv.