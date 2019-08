Advokátka z kauzy Kramný našla dítě v rozpáleném autě: Otec jí za jeho záchranu vynadal

Incident popsala Klára Long Slámová na svém facebookovém účtu. „Právě jsem měla otřesný zážitek. Zaparkuju auto, sedím a připravuju se na jednání. Najednou vedle sebe slyším dětský pláč,“ napsala advokátka. „Okamžitě vylítnu z auta a spatřím dítě zavřené ve vedle stojícím vozidle, okénko pootevřené na cca 8 cm. Sáhnu dovnitř, tam výheň. Rozhlédnu se kolem, vidím policejní auto. Během tří minut nalezen otec,“ přidala popis celé situace žena.

Klára Long Slámová je v českém soudnictví pojmem. Za svoji advokátku si ji vybral třeba omilostněný Jiří Kajínek. Ostře sledovaný byl i případ vraha Petra Kramného, v němž zastupovala rodinu manželky Moniky. I díky tomu je to ostřílená profesionálka. To, jak se ale zachoval otec dítěte, kterému možná zachránila život, ještě nezažila.

„Namísto toho, aby si posypal popel na hlavu a poděkoval, začíná na nás řvát a mně téměř vyhrožovat. Neskutečný, co je kolem zla a lhostejnosti,“ doplnila právnička. Muž jí i policii prý tvrdil, že by se za pár minut vrátil. I tak už ale mohlo být podle odborníků pozdě. Při velkých vedrech, která v poslední době panují, stačí k přehřátí organismu u dětí i zvířat jen pár minut v uzavřeném autě.

Facebookový příspěvek Kláry Long Slámové se zanedlouho po zveřejnění dočkal několika emotivních reakcí. Lidé na síti jednoduše nemohli pochopit, jak se mohl otec dítěte zachovat tak, jak to advokátka popsala. „Zachránila jste mu dítě. To mu nedošlo?“ ptal se v komentářích jeden z uživatelů. Další zase napsali, že situace je o to více zarážející v tom, že policie v posledních letech vede proti nechávání dětí v rozpáleném autě tuhý boj.

Za všechny případy zemřelých na přehřátí organismu lze zmínit třeba malou dvouletou Sabinku. Tu nechala v minulém roce matka v autě a šla k lékaři. Když se do vozu vrátila, dívenku už nešlo zachránit.