Svědek popsal, co se dělo po smrtelné nehodě českých horolezců: Nechutné!

Záchranáři se k tělům české dvojice už dostali, kvůli nepříznivému počasí a nebezpečným podmínkám na stěně Trollveggen se jim je ale nepodařilo snést dolů.

„V oblasti je špatné počasí s mlhou a deštěm, a dokud tomu tak bude, nemůže se nový pokus o přepravu těl horolezců z místa neštěstí uskutečnit,“ řekl Roar Fylling z policie provincie Möre og Romsdal, kde se skalní stěn nachází. „Zhodnotíme situaci později a rozhodneme, zda bude možné podniknout nový pokus ještě ve středu,“ dodal.

Záchranné akce přilákaly davy zvědavců, kteří podle svědectví místních obyvatel vše pozorují dalekohledy, jako kdyby šlo snad o nějakou atrakci! Na parkovišti nedaleko stěny si skupina čumilů dokonce rozložila lehátka a přinesla si občerstvení.

„V noci jsem projížděl kolem Trollveggenu. Na parkovišti měla jedna skupinka rozložená lehátka a sledovali to dalekohledy. Znechutilo mě to,“ napsal na facebook Jan Lynghaug, který nedaleko skalní stěny bydlí. „Projevte trochu respektu těm, kteří tam leží. To není věc k pobavení, to je lidská tragédie,“ uvedl dále na facebooku Jan Lynghaug.

Skupina norských horských záchranářů se o přepravu těl ze stěny Trollveggen pokoušela již v úterý. V úterý odpoledne záchranáři letecky dorazili do bezpečné zóny u stěny, odkud postupovali k místu, kde se nacházejí mrtví.

Akce byla pečlivě připravena, protože se jedná o náročný lezecký výstup a horolezce navíc ohrožuje padající kamení, napsala na svých stránkách norská veřejnoprávní televize NRK. Kolem úterních 18:30 dorazila záchranná skupina k tělům českých horolezců, která měla být pomocí lana z vrtulníku z místa vyzdvižena. Ve 21:30 ale byla operace přerušena.

„Rozhodla o tom posádka helikoptéry. V daném okamžiku považovala pokračování akce za nebezpečné. O vyzdvižení těl se pokusí znovu, až k tomu budou vhodné podmínky,“ sdělil vedoucí záchranné operace z řad policie Per Age Ferstad.

Podle televize NRK se dva čeští horolezci vydali na stěnu nad údolím Romsdalen minulý čtvrtek. S příbuznými byli domluveni, že je budou kontaktovat v sobotu, ale neudělali to.

Jejich blízcí se proto v pondělí ráno obrátili na českou ambasádu a norské úřady. Policie našla auto obou Čechů u návštěvnického centra u Trollveggen. Oba byli zkušení horolezci a na stěně nebyli poprvé, uvedla televize NRK.