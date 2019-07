K tragické dopravní nehodě došlo ve středu ráno v Humpolci. Osobní auto tu najelo do dětského kočárku, ve kterém se vezly dvě děti. Dvouletý chlapec zemřel, jeho sestra (1) je ve vážném stavu v nemocnici. Podle policie k nehodě došlo mimo přechod pro chodce.

Po srážce osobního auta a kočárku se dvěma dětmi zemřel v Humpolci dvouletý chlapec. Druhé dítě, roční holčička, bylo transportováno do nemocnice vrtulníkem a bojuje o život. Nehoda se stala v 8:45 v Hradské ulici. Podle informací České televize kočárek vedla jejich babička

„Osobní auto narazilo do kočárku se dvěma dětmi. Jedno z nich zemřelo, druhé bylo s vážným zraněním převezeno do nemocnice. K nehodě nedošlo na přechodu pro chodce,“ sdělila Blesku policejní mluvčí Dana Čírtková. Zdrcení sousedé mladé rodiny, která zemřela na přejezdu: Holky (†5 a †8) byly jako obrázek...

Osobní auto řídil čtyřiapadesátiletý muž. "Dechová zkouška u něj byla negativní," uvedla Čírtková. Při najetí na obrubník vozu upadlo kolo a smetlo také dopravní značku. „Okolnosti a míra zavinění jsou předmětem dalšího šetření. Vzhledem k věku zesnulého a zraněného dítěte nebudeme poskytovat další informace,“ doplnila mluvčí.

Na místě zdravotníci ošetřili i lehce zraněnou dospělou osobu, následně ji převezli do pelhřimovské nemocnice, řekl ČTK Petr Novotný z Krajské záchranné služby Kraje Vysočina. Policie původně uvedla, že se nikdo další nezranil.

Místo, kde k nehodě došlo, je dlouhodobě rizikové, podle jedné z místních obyvatelek tragédie visela ve vzduchu. „Byla jsem kolikrát svědkem, že se tam přiřítí auto a dole smykuje. Neříkám, že je to tento případ samozřejmě,“ popsala žena na facebooku.

Na smrt dítěte se nejde připravit

Smrt dítěte je podle uznávaného psychiatra Jana Cimického tím nejtěžším, co může rodiče potkat. „Je to obrovský šok, na který nejde být připraven. Ztráta dítěte je rána, která se nikdy nezahojí. A psychologicky úplně nejhorší je dávat rodičům rady, že to jednou přebolí. Smrt dítěte nikdy nepřebolí,“ řekl Blesku Cimický.

„A i když druhé dítě přežije, zase se na pocity rodičů můžeme dívat ze dvou stran. Mají ještě jedno milované dítě, to je velká pravda, ale ono jim zároveň bude už napořád bolestnou připomínkou tragédie, která se stala,“ doplnil.

Podle Jana Cimického se u rodičů může rozvinout posttraumatická stresová porucha. „A pak je s tím člověkem psychologická práce už napořád,“ uzavřel psychiatr.