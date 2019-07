Keře vysoké jako člověk! Jana z rozvážkové služby, kterou zabila tramvaj, ji vidět nemohla, říká expert

K neštěstí došlo v neděli před druhou hodinou odpoledne v ulici Trojská. Jana H. (†28) tu odbočovala do slepé ulice, před níž vedou tramvajové koleje. „Na místě je sice značka »Dej přednost v jízdě tramvaji!«, nicméně pokud je řidič méně pozorný nebo si neuvědomí, že tam nejsou vyhovující rozhledové podmínky, může na koleje nešťastně vjet. Keře jsou navíc umístěné tak, že řidič musí opravdu předkem najet na ty koleje, aby se rozhlédl. Pak už je bohužel pozdě,“ popsal Blesku dopravní expert Roman Budský.

Lepší upozornění

Podél kolejí vede pás keřů, které mají výšku vzrostlého muže. „Aby nebyly pro motoristy překážkou, bylo by třeba je pravidelně stříhat. Podle pravidel za nehodu může sice řidič auta, měly by tu ale pro něj být vyhovující a reálné podmínky. Jde o lepší značení, které by upozorňovalo na velmi nebezpečné či nepřehledné místo. Stačila by například dodatečná tabule,“ dodal Budský.

Podle městské části Troja patří pozemek s keři dopravnímu podniku. Ten oponuje. „Pás keřů není na pozemku dopravního podniku a nemá jej ani svěřen do správy,“ uvedla mluvčí Aneta Řehková.

Řidička tramvaje: Blinkr je nutný!

A jak to v daném místě vypadá z pohledu řidiče tramvaje? „Je to přejezd, který je značen cedulí Dej přednost v jízdě. Tramvaj tam má povolenou rychlost 60 km/h. Z pohledu řidiče tramvaje je to úsek přehledný, ale pokud to auto jede souběžně a bez jakéhokoli blinkru, brzdy či jiného znamení, že bude měnit směr, nezahne, není důvod ho brát jako nějakou hrozbu,“ popsala jedna z řidiček.