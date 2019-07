Nezvyklá pieta pro kurýrku Janu (†28), kterou smetla tramvaj: U pomníčku firemní taška s nákupem!

K neštěstí došlo v neděli před druhou hodinou odpoledne v ulici Trojská. Jana H. (†28) tu odbočovala do slepé ulice, před níž vedou tramvajové koleje. Tramvaj však patrně přehlédla, nedala jí přednost a vjela přímo pod její kola. Následky nehody byly tragické.

Na srážku tramvaje a kurýrní dodávky doplatila pouze řidička. „Záchranáři ji na místě několik desítek minut oživovali. Zranění byla natolik vážná, že jim na místě podlehla a zemřela,“ uvedla mluvčí záchranky Jana Poštová. Kdo nehodu zavinil a jak k ní přesně došlo, policisté stále vyšetřují. Janu z rozvážkové služby zabila pražská tramvaj: Není to poprvé, společnost se brání

Jana H. začala rozvážet potraviny pro internetový obchod před dvěma roky. Svou práci dělala podle kolegů ráda, milovala řízení a kontakt s lidmi. U přejezdu vytvořili kolegové i blízcí Jany, přezdívané Haspi, pomníček. Na místě jsou nejen kytice a svíčky, ale třeba i pivo, cigareta nebo dojemný vzkaz. „Věř, že teď je lépe... Lásko, užívej v novém životě a stále »taková«, jako jsi z něj odešla. Haspi navždy,“ stojí v něm. Nechybí však ani obří reklamní poutač a pracovní oděv internetového supermarketu, pro který žena pracovala. Na blízkém sloupku dokonce visí taška, v níž se obvykle rozváží nákupy.