Tragická nehoda řidičky Jany (†28), která v neděli zemřela po střetu s tramvají v pražské Troji, přátele a kolegy mladé ženy tvrdě zasáhla. Společnost, pro kterou zesnulá jezdila, se ke smutné události vyjádřila v pozdních nočních hodinách. „Je to první událost tohoto druhu za celou naši historii,“ stojí v prohlášení. Jenže podobnou nehodu měla jedna z firemních řidiček už před třemi lety…

Přátelé a kamarádi se loučí s 28letou Janou, která v neděli zemřela ve firemní dodávce po střetu s tramvají v pražské Troji. „Všem budeš chybět. Je to tak nefér,“ napsala jedna ze známých zesnulé ženy a zavzpomínala na společné okamžiky.

Smutná zpráva zdrtila i zaměstnance rozvozové společnosti Rohlík.cz, kde Jana pracovala jako profesionální řidička. Zástupci firmy se k události vyjádřili už v neděli před půlnocí.

„Dnešní tragická nehoda naší řidičky nás hluboce zasáhla. Je to první událost tohoto druhu za celou naši historii a desítky miliónů najetých kilometrů, přesto to s člověkem pořádně otřese a přinutí ho to přemýšlet, “ zveřejnila společnost v noci z neděle na pondělí vyjádření. „Společně budeme ještě intenzivněji pracovat na bezpečnosti našich kolegů. Rodině a dalším blízkým bychom rádi vyjádřili upřímnou soustrast,“ stálo v příspěvku.

Skutečně jde o první smrtelnou nehodu některého z řidičů společnosti, nicméně k velmi podobnému incidentu už jednou došlo. Před třemi lety v říjnu měla firemní řidička Blanka vážnou nehodu v ulici U Stanice na Praze 6. Blanka tehdy vjela na železniční přejezd, přes který zrovna přejížděl rychlík.

Vlak automobil naboural na straně spolujezdce a tlačil ho před sebou několik desítek metrů, než se zastavil. Nikdo z pasažérů vlaku zraněn nebyl, řidička skončila ve vážném stavu v nemocnici. Podle některých komentujících leží stále v nemocnici na přístrojích.

K nedělní nehodě došlo na křižovatce ulic Pod Lisem a Trojská. Střet byl fatální. Tramvaj trefila Janin vůz přímo na kabinu řidiče a mladá žena zraněním na místě podlehla.