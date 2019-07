Auto s Darinou (†30) a Alžbětou (†48) smetl vlak: Mladý manžel vylíčil muka

Rodinám Dariny (†30) a Alžběty (†48), které zemřely v pátek po střetu s rychlíkem, se během sekundy obrátily životy naruby. Obě ženy měly dvě děti, Alžběta už dospělé, ale po Darině zůstaly malé dcerky. Mladší z nich teprve půjde do první třídy.

Podle Darinina manžela za smrt milované manželky nemůže telefonování za jízdy. „Řidičák si udělala zhruba před rokem. Když to zvládla, koupil jsem jí to auto. Denně jím jezdila do práce. Za volantem byla zodpovědná. Když řídila, nikdy netelefonovala,“ řekl deníku Nový Čas zdrcený muž.

Pár tvořili 13 let. Nedávno si koupili dům, ve kterém chtěli společně strávit následující desítky let. Všechny plány vzaly za své během jediné sekundy. Vdovec zůstal v domě sám s dcerkami.

Darina měla jen malou šanci přežít. Vlak její vůz na přejezdu smetl ve vysoké rychlosti a tlačil ho před sebou ještě dalších sto metrů. O nehodě se manžel mladé maminky dozvěděl od tchyně. Záchranář Honza zemřel při nehodě: Kolegové prosí o pomoc pro jeho rodinu včetně třítýdenní dcerky

„Byl jsem doma a vařil jsem. Volala mi tchyně, jestli je Dada doma, protože se stala vážná nehoda. Když mi poslala odkaz, okamžitě jsem tam běžel. Dcerky o tom vědí, snášejí to velmi těžce,“ popsal.

Tragédie otřásla i sousedy z obce Horný Pial, kde bydlela Alžběta. „Jezdila autobusem. Byl svátek, proto ji vezla kolegyně,“ řekl Novému Času smutně známý zesnulé s tím, že zbývalo 150 metrů a Alžběta by byla doma.

„Vůbec si nedokážu představit, co se stalo. Je to hrozná tragédie, protože to byla výborná žena. Poplakali jsme si,“ dodal zdrcený soused. Alžběta měla také dvě děti, na rozdíl od její kamarádky už jsou dospělé. Brněnský hokejový trenér (†54) zemřel při děsivé nehodě: Na motorce se srazil s kamionem!

Zatím není jasné, proč k tragické nehodě vůbec došlo. Kromě telefonování za jízdy je také možné, že byla Darina oslněna sluncem a nevšimla si červené barvy na světelné signalizaci.