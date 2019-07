Helikoptéra s miliardářem se zřítila do moře! Zahynul on i jeho dcera

Spojení s helikoptérou, která měla namířeno na Floridu, bylo podle policie ztraceno krátce po vzletu. Později úřady potvrdily, že zahynuli tři muži a čtyři ženy. Podle guvernéra Jima Justice byl jednou z obětí miliardář z důlního průmyslu Chris Cline, který by dnes oslavil 61. narozeniny. Miliardářská dcerka Rezešová zabila 4 lidi za volantem: Rozchod?

BP | We confirm Cline’s daughter, David Jude, Delaney Wykle, two unidentified friends and an unidentified helicopter mechanic from Florida are among the victims.



Not one statement of the major air accident has been confirmed by any government agency. pic.twitter.com/ympkJDnlbi