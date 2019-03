Nejbohatším mužem světa je šéf Amazonu. Do žebříčku miliardářů „nakouklo“ osm Čechů

Mezi dolarové miliardáře se letos zařadilo osm Čechů, tedy nejvíce v historii. Uvedl to dnes časopis Forbes, který zveřejnil aktuální žebříček nejbohatších lidí světa. Z Čechů se do něj nově dostal zakladatel firmy Avast Pavel Baudiš a spolumajitel skupiny Penta Marek Dospiva. Prvenství mezi nejbohatšími Čechy si dál drží majitel investiční skupiny PPF Petr Kellner s odhadovaným majetkem v hodnotě 15,5 miliardy dolarů, což je v přepočtu 350 miliard korun. Následuje premiér a předseda hnutí ANO Andrej Babiš, který si meziročně pohoršil a poprvé se dělí o druhé místo, a to s realitním magnátem Radovanem Vítkem. Oba mají jmění ve výši 3,5 miliardy dolarů (přes 79 miliard korun).