Motorkářská instastar Lumír (†27) se zabil na Červenohorském sedle: Hasiči rozezlili kamarády

Tragicky skončila sobotní vyjížďka do Červenohorského sedla pro sedmadvacetiletého motorkáře Lumíra K. Řidič motocyklu Yamaha havaroval po 14:00. "Při projíždění levotočivou zatáčkou při jízdě z kopce došlo ke smyku motocyklu a ten se stal neovladatelným. Po nárazu do svodidel sedmadvacetiletý řidič utrpěl zranění, kterým na místě podlehl. Ke zranění dalších osob nedošlo," uvedl policejní mluvčí František Kořínek.

Motorkář byl pod svou přezdívkou, kterou úmyslně neuvádíme, dobře známý na sociálních sítích i YouTube a jeho smrt zasáhla nejen jeho blízké, ale i fanoušky. Upřímnou soustrast vyjadřují na facebooku desítky lidí, kteří se zároveň dohodli na posledním rozloučení s Lumírem, které se bude konat v úterý. "Prosím, pokud budete chtít, přijeďte zaburácet, měl by radost. Děkuji...," informovala jeho přítelkyně.

Místo truchlení ale před pár dny ona i kamarádi prožívali i trošku jiný druh emocí - hasiči okresu Šumperk z jejich kamaráda Lumíra udělali ukázkový příklad. "Červenohorské sedlo není závodní okruh. Na uzavřeném okruhu motorkáři ohrožují jen sami sebe. Na veřejné komunikaci ohrožují i nás (řidiče automobilů, cyklisty). Když pak dojde na nejhorší, tak ještě předjíždějí vozy záchranných složek směřujících k dopravní nehodě," napsali na facebooku a přidali fotografii z videa jedné z Lumírových jízd a fotografii ze sobotního zásahu.

Jejich podle mnohých netaktní příspěvek rozzuřil i Lumírova kamaráda Honzu. "To, co se ke mě dostalo za informace, že si někdo dovolí z mého nejlepšího kamaráda vytvářet pomocí sociální sítě 'nějaký příklad' pro ostatní řidiče, z toho se mi chce zvracet! Můj zesnulý kamarád si zaslouží především klid a pokoj. Příště to může být někdo z Vaší rodiny a chtěl bych vidět, jak by Vám bylo, číst takové příspěvky," napsal hasičům.