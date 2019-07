Brněnský hokejový trenér (†54) zemřel při děsivé nehodě: Na motorce se srazil s kamionem!

Policisté a záchranáři ve středu v ranních hodinách zasahovali u vážné nehody, která se stala u obce Sobolice na Brněnsku. Podle dosavadních informací tam měl přejet motorkář do protisměru a střetnout se s kamionem. Motorkář byl v kritickém stavu převezen do nemocnice v Brně, tam však na následky zranění zemřel. Děsivá nehoda: Motorkář přejel do protisměru a srazil se s kamionem, zraněním v nemocnici podlehl

„Motorkář vjel ze zatím nezjištěných příčin do protisměru, kde se střetnul s plně naloženým kamiónem jedoucím ve směru do Brna. Jeho řidič i přes snahu zabránit střetu nedokázal havárii odvrátit,“ uvedl policejní mluvčí Bohumil Malášek. „Muže středního věku ve velmi vážném stavu jsme letecky dopravili na urgentní příjem do Fakultní nemocnice v Brně,“ řekla mluvčí záchranky Michaela Bothová.

Na motorce měl sedět hokejový trenér Vlastimil Odehnal, kterému přátelé přezdívali Bad. Zpráva o jeho smrti šokovala jeho přátele, rodinu a kolegy. Všichni, kteří ho znali, se s ním loučí na sociálních sítích. „Ahoj, hokejoví přátelé… mám moc smutnou zprávu. Pan Trenéř Vlastimil Odehnal – pro přátelé BAD – z Techniky – nepřežil dnes vážnou dopravní nehodu po srážce s kamionem. Upřímnou soustrast jeho celé rodině a čest jeho památce. Je mi to nesmírně líto, Bade,“ napsala Marta na facebook. Pod příspěvkem se okamžitě začaly objevovat další a další kondolence.

Tragická nehoda na Benešovsku: Motorkář nepřežil srážku s autem

„Upřímnou soustrast,“ napsal Dalimil. „Upřímnou soustrast rodině za celý Luleč. Víkend měl být velký, Vlastíku,“ napsala Jitka. „Dneska nás náhle tragicky opustil náš kamarád a trenér Vlastimil Odehnal. „Bad“. Na čtvrtečním tréninku a nedělním zápase zavzpomínáme na jeho neotřelý humor a uctíme jeho památku,“ stojí na oficiálních stránkách jeho hokejové akademie.