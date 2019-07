Váhy

Ani v půlce týdne neztrácíte chuť do práce. Vlastně šlape všechno jako hodinky. Nemyslete si, že je to napořád. I vy musíte přidat ruku k dílu. Pro inspiraci si pořídíte milý dárek. To zaručí, že se do práce doslova zažerete. Jen to zase moc nepřehánějte.