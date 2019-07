Fotbalistu Láďu (†23) zabil motorkář: Jeho pomníček někdo zničil, pláče zoufalý táta

Láďa S. (†23) vystupoval spolu s dalšími lidmi na zastávce u Chlumce, když do nich ve vysoké rychlosti vjel motorkář. Vášnivý fotbalista srážku nepřežil. Na místě tragédie mu zdrcená rodina postavila pietní místo, které však nyní někdo bezohledně zničil.

K tragické nehodě došlo loni v září na autobusové zastávce Chlumec-Úžín. Skupinka lidí vystupovala z autobusu, když do nich vjel motorkář. „Bylo po půl desáté. Neviděli jsme ho. Jen slyšeli. Pak přišel náraz, a bylo to. Víc si nepamatuji,“ řekl tehdy jeden ze svědků pro Ústecký deník. Dva mladí lidé tragickou nehodu nepřežili.

Brněnský hokejový trenér (†54) zemřel při děsivé nehodě: Na motorce se srazil s kamionem!

Jedním z nich byl třiadvacetiletý vášnivý fotbalista Láďa S., druhým zesnulým byl osmadvacetiletý motorkář. „Další dva lidé utrpěli zranění. Policisté byli na místě několik hodin. Dorazili i policejní psychologové. Pomáhali těm, kdo nehodu viděli na vlastní oči, pracují i s rodinami obětí,“ uvedla tehdy policejní mluvčí Veronika Hyšplerová. Na místě tragédie, kde Láďa zemřel, vzniklo pietní místo. Stál tu kříž s fotkou mladého fotbalisty, u pomníčku plály svíčky a zdrcení rodiče tam položili fotbalové míče. Pomníček mladého fotbalisty však nyní někdo zničil.

Helikoptéra s miliardářem se zřítila do moře! Zahynul on i jeho dcera

„Ulomili a sebrali kovový kříž s fotkou, fotbalové míče s podpisy klubu, za který syn hrál, fotku od týmu, některé věci jsou rozlámané a zbytek poházený na místě. Měli byste stydět za své chování a neničit vše, co se vám zlíbí. Je mi z vás zle a doufám, že jste na sebe pyšní, jací jste hrdinové,“ napsal na sociální síť zdrcený otec.

Jeho příspěvek vyvolal ohromnou odezvu a díky svědkům se nakonec podařilo zjistit, kdo za zničením pietního místa stojí. „Udělal to kamioňák, který tam nacouval a utrhl kříž. Poté ho táhl až do Chlumce na ONO (pozn. red. benzinová stanice), kde ho sundal a nechal v trávě i s míči a fotkou od klubu. Ještě jednou všem děkuji za komentáře a sdílení. Ale i přesto to řidiče neomlouvá,“ dodal otec Ládi.