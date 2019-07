Učitelka souložila s žákem (13) ve třídě: Ve vězení má strávit desítky let!

Soud v americkém Phoenixu poslal na 20 let do vězení učitelku Brittany Zamorovou za sexuální zneužívání jednoho ze žáků. Zamorová se 13letým žákem opakovaně souložila.

Učitelka se před soudem ke všemu přiznala s tím, že je připravena přijmout trest. „Stydím se za své chování. Lituju toho a kaju se za to, co se stalo,“ řekla učitelka před tím, než si vyslechla, že dalších 20 let stráví ve vězení. Právní zástupkyně odsouzené ženy se s tak vysokým trestem nesmířila a po vynesení rozsudku přítomné šokovala svým komentářem.

„Zastupovala jsem Brittany Zamorovou téměř 16 měsíců a můžu říct, že není žádné monstrum. Brittany není predátorka, tohle nebyl vztah mezi ženou a malým děckem,“ nechala se slyšet Belen Olmedo Guerrová. „Byl to teenager. Brittany není pro společnost žádná hrozba,“ dodala.

Odsouzená podle právničky ještě před začátkem vztahu žádala ředitele školy, aby chlapce přeřadil do jiné třídy, ten to ale odmítl. „Chtěla to, protože jí byl ten teenager posedlý. Měl problémy respektovat některé hranice. To si nevymýšlím, vím to přímo od ředitele Dickeyho,“ sdělila Guerrová.

Dotyčný žák podle ní měl problémy s disciplínou a byl velmi dotěrný. Advokátka tak nepřímo obvinila ředitele školy, že za vše nese svůj díl viny.

Brittany Zamorová byla zatčena v březnu loňského roku poté, co se o vztahu s žákem dozvěděli chlapcovi rodiče. Nesourodý pár měl sex minimálně čtyřikrát, alespoň jednou z toho přímo ve škole. Chlapcovi rodiče na vše přišli díky sledovací aplikaci, kterou synovi nainstalovali do mobilního telefonu.

Program nastavili tak, aby jim dával upozornění na zprávy, v nichž padne slovo „baby“ (miláček, drahoušek). Když pak syna konfrontovali s textovkami od učitelky, student nepřiznal, že s ní má sex. Celou věc se s rodiči snažila Zamorová i se svým manželem Danielem urovnat. Marně.

Pobouření rodiče vše ohlásili na policii, která při vyšetřování zjistila, že Zamorová se studentem souložila v autě, u jeho prarodičů doma a dokonce i přímo ve třídě! Kantorka chlapci často posílala obzvláště lechtivé soukromé zprávy. „Kdybych mohla dát výpověď a šu*at tě celý den, udělala bych to,“ dozvěděl se žák na instagramu.