Žačky popsaly hrůzy z pornointernátu: Pusa v rozkroku, roztažené nohy a zvracení

To je už více než za hranou vkusu a důstojnosti! Z praktik, které se odehrávaly pravidelně na internátě Košicích, se dělalo nezletilým žačkám, jež se jich musely nuceně účastnit, špatně. Některé z nich se z hnusů se sexuálním podtextem dokonce pozvracely. Toto jsou výpovědi těch, které musely trpět pro zvrácenou zábavu vychovatelek.

Perverzní imatrikulace se na internátu v Považské ulici nalézajícím se ve východoslovenských Košicích konaly po několik let, informoval deník Plus Jeden Deň. Jeho redaktoři mluvili s dívkami, které vše musely absolvovat. Kdyby se odmítly ponížit před desítkami vrstevníků, byly by potrestány.

S úchylným nápadem přišla vychovatelka

„Když jsme jako třeťačky organizovaly úlohy, naše vychovatelka nám tuto úlohu sama navrhla. Prý je to zábava a všichni se stále baví,“ přiznala listu Diana, která dnes studuje už vysokou školu. „Nezdálo se nám to nějaké divné, protože jsme ležení s rozkročenýma nohama absolvovaly i my samy,“ dodala s tím, že dnes vidí vše jinak. Víkendová nehoda u Prahy: Zemřela při ní miss bikiny Nikol (†26)

Při pomyšlení na to, že ležela na zemi s roztaženýma nohama a neznámý chlapec jí louhoval čaj v nádobě, kterou měla u genitálií, kroutí jen hlavou. „Pokud vím, dělalo se to už roky před námi,“ uzavřela své vyprávění. Nepříjemné zážitky z internátu má i Jana. Nejde však o pravé jméno dívky, která se odhodlala promluvit. Redaktoři ho změnili kvůli citlivosti případu.

Žačka: Byl to jeden z nejhorších dnů v mém životě

Jana na svou imatrikulaci v životě nezapomene. Dodnes z ní má noční můry. „Byl to jeden z nejhorších dnů v mém životě,“ začala své vyprávění. Jak bývalo každoroční tradicí, vzbudili ji o třetí hodině ranní a vyvedli na chodbu. Následovalo martyrium plné ponižování a výsměchu. Tělo známého advokáta Stanislava P. (†34) našli lesníci: Měl prostřelenou hlavu

„Nakreslili nám na obličej vousy a řekli nám, že je musíme mít celý den. Zní to směšně, ale starší žačky to kontrolovaly. V ten den jsem se ve škole schovávala, moje spolubydlící do ní nešla,“ popsala Jana první drsné zážitky z imatrikulace. Utrpení ale tehdy teprve začalo. Dívky byly za neuposlechnutí trestány.

Imatrikulace probíhala v pyžamu

„Na imatrikulaci jsme musely přijít v pyžamu, jinak hrozil další trest. Předtím, než jsme vstoupily do sálu, nám natupírovali vlasy, nalakovali je a posypali moukou,“ pokračovala dívka. Na nechutnou slavnostní ceremonii byli pozváni i hosté z nedalekého chlapeckého internátu Komenského. Poté přišlo to nejhorší peklo. Dívky musely jíst nechutné blafy. Ivana (†18) vypadla nahá z 20. patra: Swingers party plná drog, děsí se rodiče

Chuťovky se skládaly z piškotů, slepičího bujónu a byly polité čokoládou. Přípitek si musely dát malinovkou smíchanou s vejci. Děvčata, která si smazala vousy, si musela dát o jedno kolo za trest navíc. To samé platilo i pro ty, které nepřišly v pyžamech. Některé dívky to nesnesly a začaly z nechutností zvracet přímo před zraky smějících se vrstevníků.

Podivné úkoly s fixem v ústech

„Dvě nebo tři to nevydržely a pozvracely se přímo na místě. Paní vychovatelky neřekly ani slovo,“ pohoršovala se Jana. Kapitolou samou pro sebe byly sexuální úkoly. „Chlapci si lehli na balicí papíry, děvčatům zavázali ruce dozadu. Do úst jsem dostala fixu a mou úlohou bylo obkreslit celého chlapce. Samozřejmě, že musel mít nohy rozkročené,“ pokračovala dívka. Dětská milenka kanibala se vrátila do školy: Valerie (12) se dětem chlubila, že jedla lidské maso!

Starší žačky ty mladší upozornily, že děvčata, která prohrají, budou mít v natupírovaných vlasech kromě mouky i rozbité vajíčko. Jiné dívky měly zase za úkol rozepnout opasek jen pomocí zubů. Celé publikum se tím bez uzardění bavilo. A to včetně samotných vychovatelek. Na jednu z nich se poté Jana obrátila, ale ona ji odbyla s tím, že se nic nestalo a není třeba to dramatizovat.

Bylo to nechutné, trápí se dodnes

"Do dnešního dne se mi to zdá nechutné a jsem smutná z toho, že podobné praktiky se tam evidentně stále dějí,“ dodává vysokoškolačka. Více než nevhodným programem se nyní už zabývá i Státní školní inspekce. Ta se ale až do ukončení šetření odmítá k případu vyjádřit. Hysterie před domem, kde zemřely tři děti (†1, †4 a †9): Matka se zhroutila v slzách

Skandál stál už teď místo ředitelku Danu R. Košický hejtman Rastislav Trka uvedl, že ženě skončilo funkční období koncem června. Jenže i přes to, že ji členové rady opakovaně navrhli zvolit do této funkce, on ji v ní nepotvrdil. Na její místo dosadil Ivanu Belejovou. „Pověřená ředitelka má za úlohu prověřit podíl viny konkrétních lidí a vyvodit z toho důsledky. Toto jsou zatím jen první kroky, chystáme opatření, aby se v budoucnosti zamezilo podobnému nemorálnímu jednání,“ prohlásil Trka.