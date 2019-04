Téměř šest hodin trvající úterní jednání v přetopené síni zmohlo nejen přítomné, ale i tříčlenný senát. Předseda Miloš Žďárský proto neobvykle přerušil obhájce Evy G. Roberta Grunda uprostřed závěrečné řeči s tím, že dokončení včetně verdiktu padne v úterý 7. května.

Žalobce: Až 15 let vězení

Žalobce Milan Richter navrhl oběma už bývalým milencům za pokus o vraždu ve spolupachatelství vězení kolem 15 let s tím, že šlo o společnou snahu obžalovaných zbavit se Divokého.

Majetek ve výši několika desítek milionů korun nabyl ještě před uzavřením manželství, a tak by Eva G. v případě rozvodu na něj neměla nárok. Naopak v případě úmrtí poškozeného by podle závěti byla před všemi ostatními upřednostněna.

Zaznělo také, že kvůli nespokojenosti s nezájmem potomků pomoci mu v byznysu přepsal multimilionář na dlouholetou partnerku 70 procent majetku.

Josef K. pak byl dle obžaloby ve vztahu ten zamilovanější, což plyne i z výpisu dochovaných textových zpráv. Posílal Evě G. zamilované zprávy, zatímco její odpovědi byly méně časté a stručnější.

„Nepotřebujeme znalecký posudek pro posouzení toho, kdo měl v jejich vzájemném vztahu navrch, kdo v něm šéfoval. I z jejich zachovalé komunikace je to jasně vidět," shrnul Richter.

Zlatá slepice

Obhájce podnikatelovy choti tvrdí, že jeho klientka neměla jediný důvod manžela zavraždit. „Proč by si podřezávala zlatou slepici? Dostávala 120 tisíc měsíčně, dalších 15 tisíc na syna, auto, vkladové listy, měla perspektivu resortu na Seychelách, který plánovali postavit. Jeho smrtí by jenom tratila,“ argumentoval v závěrečné řeči Grund.

Jejího exmilence označil za naprosto nevěrohodnou figuru. „Jeho jedinou motivací je usvědčit mou klientku z toho, co neudělala. Ale proč? Proč nehájí sám sebe?“ ptal se obhájce.



Soud při úterním čtení důkazů odtajnil i výpis vstupů Josefa K. na internet přes mobilní telefon. Nejčastěji hledal v době před pokusem o vraždu informace o lokalitě Hády, kde k útoku došlo, zajímal se i to, jak sehnat metanol, drogu extázi a její použití se smrtící účinkem. Zajímaly ho i nevyřešené vraždy, pachové stopy, pornostránky. Po nevydařeném útoku se naopak díval, jak si snížit trest.

Divoký: Manželka je bez viny

Stopy po internetových vstupech se snažil Josef K. smazat, policejní specialisté je však obnovily. „To, co udělal, to neřeším, tam je to jasné. Co se týká mé ženy, tam není jediný důkaz. Tvrdím od začátku, že je nevinná. Nechápu, proč rok a půl sedí ve vazbě?“ svěřil se napadený podnikatel, který věří v její nevinu.

Co se stalo?

Podnikatele vylákal Josef K. 4. listopadu 2017 do přírodní lokality Hády na okraj Brna kvůli údajné konzultaci s nákupem pozemků. Tam ho shodil ze srázu do hloubky přibližně 20 metrů. Podnikatel se ale zachytil kousek pod okrajem lomu a dočkal se pomoci od několika návštěvníků lomu. Poté jej vytáhli policisté a hasiči.