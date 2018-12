V osudnou sobotu vylákal bohatého rentiéra a zakladatele erotického impéria Moulin Rouge k lomu na Hádech, že prý potřebuje poradit s koupí pozemků. A tam se vražedný útok odehrál...

Policisté ve tmě zachránili ze srázu v lomu Hády zcela vyčerpaného senbiora (70). Jak se ukázalo, šlo o rafinovaný vražedný pokus dvou pachatelů, jak starce připravit o život.

Blesk: Můžete útok popsat?



František Divoký: „Chodili jsme spolu po Hádech asi hodinu. On pořád mluvil a mluvil, vodil mne sem a tam. Už pak mlel nesmysly. Že zdědil od dědy tento lom a že ho chce prodat. Nebo že tady vybuduje restauraci, že má na to tip od Pohlreicha. Že zná všechny režiséry, hlavně Trošku. Taky všechny modelky. Že chodil s Petrou Němcovou. Pak se ptal, jestli bych mu mohl vyprat nějaká eura. Že je nemá v bance, ale doma. Kecal a kecal. Že se mám jít ještě mrknout shora na pomníček ve tvaru srdce, který tam dole má jeho žena, co mu umřela na leukémii. Už mně to bylo divné. Když jsem vykročil k autu, z ničeho nic se na mne vrhl. Měl to vypočítané na dobu, když se bude stmívat.“

Blesk: Co vám v tu chvíli blesklo hlavou?

F. D.: V jeho očích jsem viděl, že se z něj stalo zvíře. Jako v nějaké pohádce. Prostě se změní naráz v něco jiného. Sápal se na mne a řekl: „Tak, pojď!“ Strhl mne. Já si uvědomil, že je to asi můj konec. Padl jsem mu pod nohy a za jednu se zachytil. On mne skopal dolů, na kraj té propasti. Sjel jsem ze srázu po břichu. Nějak jsem se zachytil prsty a špičkami nohou. Asi jeden a půl metru pod srázem.“

Blesk: Přestal pak? U soudu tvrdil, že si vše uvědomil a snažil se vás vytáhnout….

F. D.: „Viděl, že jsem nespadl…. klekl si a kopal do mne nohou, abych se zřítil. Trochu jsem uhýbal, on pak už na mne nedosáhl. Začal hrabat písek a házet mi ho do očí. Já křičel o pomoc. Pak blikla někde baterka a on utekl.“

Blesk: Jaký motiv pro vraždu mohl útočník mít?

F. D.: „Jsou čtyři verze toho, co blábolí. Pokaždé to mění. První, že pro padesát milionů, druhá verze, že to bylo z lásky, třetí verze, že to bylo z žárlivosti a čtvrtá verze je kombinace těch prvních tří dohromady. S tím, že on si všechno nachystá tak, aby to vyšlo, a že já jako náhodou spadnu, že to bude nehoda.“

