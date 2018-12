Panna

Čtvrtek bude pro Panny extrémně zátěžový a měly by se na to připravit hned ráno. Nadřízený na ně bude chrlit nespočet úkolů, které nelze snadno splnit, vypadá to na přesčas. Panny by měly večer relaxovat a dopřát si třeba procházku, vyčistí si hlavu.