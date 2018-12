Bizarní případ rozplétá Krajský soud v Brně. Psycholožka Eva G. (38) si usmyslela, že sprovodí ze světa svého manžela, podnikatele Františka D. (71). Ten začátkem 90. let se svým společníkem založil na jižní Moravě síť erotických podniků Moulin Rouge. K vraždě partnera, po kterém by zdědila desítky milionů korun, přemluvila svého milence Josefa K. (28).

Žena se s milencem seznámila loni v létě v baru, padli si do oka. Ona psycholožka, on mladík bez stálého zaměstnání, milovník šipek a sázení, který už měl co dělat se zákonem. K atraktivní milence se nastěhoval, užíval si s ní života. Mimo jiné si spolu byli na dovolené v Egyptě.

50 milionů za vraždu

Rozmařilý život s mladým amantem se ženě zalíbil. Na podzim proto přišla s plánem, jak se zabezpečit. Zbavit se manžela a dědit po něm pořádný balík! Podnikatele měl její milenec vylákat na brněnské Hády a tam jej shodit ze srázu. Celá událost měla vypadat jako nešťastná náhoda. Za to měl milenec inkasovat odměnu 50 milionů!

Žena a její milenec jsou obžalovaní z vraždy nepohodlného manžela. Měli ho shodit kvůli tučnému dědictví ze skály. Muž jako zázrakem přežil.

Žduchl do něj a kopl mu písek do očí

Jak to bylo osudného 4. listopadu 2017, vypovídal Josef K. celé středeční dopoledne u soudu. Pod záminkou obhlídky pozemků se sešel s Františkem D. v přírodní lokalitě Hády.

„Řekl jsem mu, že chci koupit lom, za tři miliony. On mi řekl, že to je blbost, že to bude za 120 milionů. Mluvili jsme spolu 45 minut, on se pohyboval u srázu. Šli jsme, mlel jsem z cesty,“ popsal osudnou schůzku Josef K.

František D. řekl, že je mu zima. „Stál přede mnou, žduchl jsem do něj a nepřemýšlel jsem. On ležel přede mnou, dívali jsme se na sebe, prý co děláš, ptal se. Bylo to šílené. Jenom jsem ho překulil, hrana byla metr ode mne. Metr pod hranou visel. Kopl jsem mu písek do očí,“ popisoval útok.

Policisté ve tmě zachránili ze srázu v lomu Hády zcela vyčerpaného seniora (70). Jak se ukázalo, šlo o rafinovaný vražedný pokus dvou pachatelů, jak starce připravit o život.

Dokázal se zachytit

„V hlavě se mi motalo, jestli mu mám všechno říct, co se stalo. Byl jsem mimo. Podával jsem mu ruku, on řval o pomoc. Pak se někdo přibližoval, zpanikařil jsem. Řekl jsem mu, že je tam nějaký děda na skále, ať zavolá záchranku. Pak jsem utekl,“ řekl soudu obžalovaný.

Podnikatel se totiž dokázal duchapřítomně zachytit o výstupek, odolal i dalším atakům milence jeho ženy. „Na jeho volání o pomoc přispěchali dva muži, kteří zavolali policii. Zcela vysílenou oběť drsného útoku zachránila policejní hlídka,“ uvedl v obžalobě dvojice z pokusu vraždy státní zástupce Milan Richter.

Prý se ho snažila zabít už třikrát

Josef K. soudu také popsal, jak se s manželkou podnikatele seznámil, jaký byl vývoj jejich vztahu a proč vztah skončil pokusem o vraždu.

„Hrál jsem šipky, šli jsme do baru, tehdy ještě blondýnka, líbila se mi. Chtěl jsem ji,“ řekl soudu.

Zpočátku idylický vztah se po několika měsících zvrhl. Mladý muž se dozvěděl, že je manželkou známého podnikatele, má s ním osmnáctiletého syna, který je na drogách a především – že se ho chce zbavit.

„Čtrnáct dní před činem byla oslava. V noci někam odjela, ráno mi řekla, že se pokusila otrávit Františka, že se ho snažila už třikrát zabít. Říkal jsem si, že je zlá, proč s ní zůstávám. Byl jsem úplně jinde… Ona mi řekla, že má 10 životů, napadla ho už popelníkem, že na čele má jizvu,“ popsal Josef K. vývoj vztahu s Evou G.

Manželka oběti bude svůj příběh líčit odpoledne.