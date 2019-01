Eva G. žila s Františkem v dlouholetém manželském vztahu, mají spolu dospělého syna. Standardní vztah to ale nebyl. Vídali se jen o víkendech. Přes týden si každý žili svým vlastním životem.

Na rande ho přivezl Kajínek



„Na rande pro mne přijel s velkou černou limuzínou. Otevřela jsem dveře a zůstala v šoku. Za volantem seděl Jiří Kajínek,“ pověděla obžalovaná psycholožka.

To, že Josefa K. vozil svým mercedesem, Kajínek nepopírá. „Párkrát jsme se potkali. On neměl řidičák, tak jsem ho občas svezl. Byl to takový hochštapler, který se tu vydával za nějakého režiséra. Byl zábavnej, já se vždy zasmál, ale to bylo všechno,“ řekl Blesku.cz Kajínek.

Josefa znal až po propuštění z vězení. „Nalepil se na mě a nabízel mi, že spolu budeme točit videa na YouTube. Prý za to budu mít 50 tisíc a 75 procent ze zisku. Já to ale odmítal. Když pak začal mluvit mým jménem, razantně jsem to stopnul,“ řekl Kajínek, který byl kvůli tomuto případu u výslechu, nijak v něm ale nefiguruje.

Kajínka měl totiž po vraždě Josef K. prosit o pomoc! „Jirko, prosím, prosím, pomoc,“ citoval u soudu esemesku Josefa K. Kajínkovi obhájce spoluobžalované Evy G. (38).

Ďábelský plán

„Josef K. nikdy nikde nepracoval. Nejdřív jsme spolu chodili na kafe a pivo. Nastěhoval ke mně někdy v srpnu. Zamilovanost v tom z jeho strany ale asi nebyla. Zřejmě ho lákalo to, že jsem nikdy neměla finanční nouzi,“ uvedla ve čtvrtek před Krajským soudem v Brně Eva G.

Zrodil se ďábelský plán, jak lehce přijít k penězům. Kdo z nich ale vymyslel vraždu zámožného manžela, musí rozhodnout soud. Vinu hází jeden na druhého.

Podle obžaloby na počátku listopadu 2017 vylákal Josef K. Františka do brněnské lokality Hády, kde jej shodil z 18 metrů vysoké skály. Podnikatel s půlmiliardovým jměním se ale jakoby zázrakem zachytil o skalní výstupek a přežil.

Zatímco Josef K. tvrdí, že jednal na pokyn své milenky, která mu za vraždu slíbila 50 milionů korun, ona uvádí, že o ničem nevěděla.

Manžel měl prý deset životů

„Manžela vyloženě nesnášela. Nejdřív se ho pokusila sama třikrát zabít. Nikdy jí to ale nevyšlo. Naposled 28. října se ho pokusila otrávit. Když se jí to nepovedlo, naříkala, že má snad deset životů. Donutila mne k tomu, že ho musím zabít já,“ uvedl ve čtvrtek soudci obžalovaný.

Eva G. tvrdí, že s pokusem o vraždu nemá nic společného. „S Josefem K. jsme se po pár měsících odcizili. Stěhoval se proto ode mne. O ničem jsem nevěděla a s manželem jsem se rozvádět nechtěla,“ tvrdila před soudem. František stojí při své manželce.

Zamilované SMS zprávy, které svému milenci ještě pár dnů před pokusem o vraždu posílala, vysvětlila tak, že je Josef K. údajně od ní vyžadoval.

Soudní líčení bude pokračovat na konci ledna výpovědí Josefa K., který soudce dopředu upozornil, že jeho řeč bude trvat 2,5 až 3 hodiny. Oběma obžalovaným hrozí 15 až 20 let vězení, případně výjimečný trest.