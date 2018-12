Blesk: Obžalovaný Josef K. tvrdí, že zabít vás ho poslala vaše manželka…

František Divoký: „V žádném případě! Moje žena je stoprocentně nevinná. Ten vrah si vymýšlí nesmysly. A nejhorší na tom je, že na jeho tvrzeních stojí celá obžaloba. Proti mé vlastní ženě! Na slovech, která říká vrah. Tomu se věří. To mne uráží. Všechno jsou to konstrukce vraha.“

Blesk: Jste si skutečně tak jistý?

F. D.: „Není jediný důkaz. Mám jako poškozený přístup ke spisu. Celý spis, dva a půl tisíce stránek, jsem několikrát četl. Takže je to úplně postavené na hlavu. Tak jak si policie na začátku myslela, že by vše mohlo být, tak se této verze celou dobu držela a drží.“

Blesk: Vás policie nevyslýchala?

F. D.: „Nebyl jsem vůbec připuštěn, abych k tomu mohl něco říci. Chtěl jsem klást otázky teď u soudu, abych mohl jako oběť konfrontovat obžalobu. Je v ní spousta chyb a věcí, které nebyly probrány.“ (Soudce bude vyslýchat Františka Divokého během hlavního líčení teprve až poté, kdy vyslechne oba obžalované – do té doby nemůže být podle trestního řádu v soudní síni osobně přítomen – pozn. aut.)

délka: 00:41 Video 1080p 720p 360p REKLAMA Žena a její milenec jsou obžalovaní z vraždy nepohodlného manžela. Měli ho shodit kvůli tučnému dědictví ze skály. Muž jako zázrakem přežil Zdeněk Matyáš

Blesk: Vy jste o vztahu vaší ženy s vaším budoucím vrahem věděl?

F. D.: „Podívejte se. Jsme spolu dvacet let. Řekněte mi, které manželství vydrží být celou dobu věrné. Sem tam jsme měli ona nebo i já nějaké ústřely. Ale bylo to na zpestření vztahu. A také jsme se k sobě vždycky vraceli.“

Blesk: Jste s vaší ženou teď v nějakém styku?

F. D.: „Každé tři měsíce, když je vazební zasedání, žádáme, aby byla propuštěna. Do doby než se to celé vyřeší. Chtěli jsme dát kauci. Marně. Řekli jsme si, že budeme žít spolu. Denně si telefonujeme, píšeme. Posílám dárky, navštěvuji ji pokaždé, jak to zákon umožňuje.“

Blesk: Jaký motiv pro vraždu mohl útočník mít?

F. D.: „Jsou čtyři verze toho, co blábolí. Pokaždé to mění. První, že pro padesát milionů, druhá verze že to bylo z lásky, třetí verze že to bylo z žárlivosti a čtvrtá verze je kombinace těch první tří dohromady. S tím, že on si všechno nachystá tak, aby to vyšlo a že já jako náhodou spadnu, že to bude nehoda.“

délka: 00:44 Video 1080p 720p 360p REKLAMA Josef K., který je obžalovaný z nájemné vraždy podnikatele Františka Divokého, před časem zpovídal Jiřího Kajínka fb