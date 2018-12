Začátkem listopadu roku 2017 si Josef K. měl domluvit schůzku se zámožným podnikatelem Františkem D., který je na Moravě známý jako spoluzakladatel řetězce erotických podniků Moulin Rouge. Dvojice se měla sejít v přírodní lokalitě Hády, kde měli společně obhlídnout pozemky.

„Řekl jsem mu, že chci koupit lom za tři miliony. On mi řekl, že je to blbost, že to bude za 120 milionů. Mluvili jsme spolu 45 minut, on se pohyboval u srázu. Šli jsme, mlel jsem z cesty,“ popsal schůzku Josef K. během soudního stání. „Stál přede mnou, žďuchl jsem do něj a nepřemýšlel jsem. On ležel přede mnou, dívali jsme se na sebe, prý co děláš, ptal se. Bylo to šílené. Jenom jsem ho překulil, hrana byla metr ode mne. Metr pod hranou visel. Kopl jsem mu písek do očí,“ dodal.

Bohatý podnikatel se však dokázal zachytit o výstupek a útok přežil. Podle obžaloby šlo o naplánovanou vraždu, za kterou měla stát podnikatelova manželka Eva G. Smrt manžela si měla přát kvůli velkému dědictví. K samotnému činu měla přemluvit právě Josefa K., milovníka šipek a sázení, s nímž měla poměr. Navíc měla svému milenci za vraždu přislíbit 50 milionů!

Eva G., která je držitelkou dvou vysokoškolských diplomů, svou vinu razantně popírá. U soudu uvedla, že s manželem mají idylický vztah. „Je těžké se obhajovat z něčeho, co jsem neudělala. Motiv, proč mně to pan K. dělá, zná jen on sám,“ řekla.

V nevinu své ženy věří i František D. „Moje žena je stoprocentně nevinná. Uráží mne, že jsou základem celé obžaloby slova prolhaného vraha. Mě samotného se přitom nikdo na nic neptal,“ uvedl a Blesku prozradil, proč podle něj hrůzný čin Josef K. udělal. „On si snad plánoval, že si mezitím nachystá Evu, aby byla těhotná,“ řekl a dodal, že navíc měl do svého plánu zahrnout i jejich syna, kterému měl dokonce dávat drogy! „Našeho syna si ochočil tím, že mu strkal drogy. Udělal si z něj kamaráda. Představoval mu různý známý lidi, včetně Kajínka,“ uvedl a dodal: „A tím pádem i syna si stahoval na svou stranu. Potom už bylo jednodušší, kdyby Eva byla vdova. Dědila by. A oni měli v té době spolu už nějaký poměr. Tak předpokládal, že by se vzali.“

Žena a její milenec jsou obžalovaní z vraždy nepohodlného manžela. Měli ho shodit kvůli tučnému dědictví ze skály. Muž jako zázrakem přežil