Muž (†65) si objednal placený pornografický kanál: Manželka ho za to zastřelila

Rozzuřená Patricia šla do kůlny, kde Frank popíjel pivo a kouřil jednu cigaretu za druhou. On sám tomuto místu přezdíval „chlapská jeskyně.“ Uvnitř žena převrhla stůl i s alkoholem, který na něm byl, uvádí webový portál Pine Bluff Commercial.

Střelba v kůlně

Pak se Patricia podle žalobců vrátila domů, popadla pistoli a zamířila zase zpět do kůlny. Frank tam právě sbíral vše, co Patricia rozházela. V tu chvíli po něm dvakrát vypálila. Zasáhla ho jednou do nohy a podruhé do trupu. Pornoherečku Olgu (†21) ubil k smrti zbohatlický synek. Zůstalo po ní malé miminko

Manželka se pak zhrozila, vrátila se do domu a zavolala policii i záchranáře. Podle jejího právníka Billa Jamese byl pár prakticky odloučen a Frankova závislost na pornografii byla nesnesitelná. Navíc účty za ni neplatil.

Psychiatři posoudí stav ženy