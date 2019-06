Mladá žena (†21) se uškrtila při erotické show: Perverzák se jen díval, jak umírá!

Britka Hope Bardenová pocházející z města Burton-upon-Trent byla sociální pracovnice, která pomáhala lidem s problémy s učením. Ovšem výplata nemohla pokrýt všechny její výdaje, tak se rozhodla, že si bude přivydělávat poskytováním sexuálních služeb na erotickém chatu. Tam také potkala Jeroma Dangara z anglického Cornwallu, který ji za peníze přiměl předvádět ponižující a nebezpečné sexuální akty.

Jmenuji se Jana a chci tvoje nahé fotky: Psal chlípný autobusák puberťákům, soudu všechno přiznal

Začátkem března se Hope znovu spojila s Jeromem. Jednadvacetiletá dívka na jeho přání předváděla znovu jeden ze sexuálních aktů, při němž se měla škrtit. Začala se však dusit. Dangar se dívce nikterak nepokusil pomoci, jen přihlížel, jak umírá, aniž by zavolal pomoc. Bezvládné tělo Hope našla její spolubydlící patnáctého března. Strážci zákona posléze zjistili, že Hope byla v kontaktu s Dangarem.

Pornoherečka Tarra White ukázala dům snů: Luxus za 12 milionů s utajeným manželem

K mužově zatčení došlo dva měsíce po tragické smrti Hope. Skončil ve vězení, kde měl strávit patnáct měsíců za držení zakázané pornografie. Mezitím vyšetřování pokračovalo. Policie nakonec došla k závěru, že smrtí Hope je vinen Dangar a spis předala státnímu zástupci. Na soud už ale nedošlo. Dangar se rozhodl vzít si život a v dubnu byl nalezen ve své cele mrtvý.

Vražda pornokrále: Obžalovaná manželka a její milenec do sebe před soudem „kopali“

„Hope byla krásná, inteligentní, mladá žena. Tohle odvětví služeb je neregulované a neslouží nikomu kromě těch, kteří si přejí páchat násilí na ženách. Hope se stala předmětem zájmu běžných uživatelů, kteří jí platili za to, aby předváděla sexuální akty přes web kameru, což se během tří měsíců změnilo a vygradovalo to do nebezpečné situace. Každý, kdo má dceru nebo příbuzného zapleteného do tohoto průmyslu, si musí být vědom závažných rizik,“ řekla Hopina matka Kate.