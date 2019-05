Žena byla podle soudu organizátorkou činu, její milenec vykonavatel. Pokus shodit Divokého na okraji Brna ze skály v listopadu 2017 se nezdařil, i tak milenci vyfasovali vysoký trest.

Nechápavě kroutila hlavou

Evě G. uložil soud zároveň peněžitý trest ve výši tři miliony korun. Pokud sankci neuhradí, hrozí jí další dva roky ve vězení. Na výrok soudu reagovala nechápavým pohledem a kroucením hlavy. V šoku byl i její manžel, který od začátku tvrdí, že je nevinná. Josef K. na sobě nedal nic nezdát.

Podle soudce Miloše Žďárského se objevily dvě verze události. První bylo doznání Josefa. K., který tvrdil, že ho žena navedla. Eva G. to od počátku, ona popírala. Soud se přiklonil k verzi obžalovaného.

„Kromě jediného přímého důkazu, kterým je jeho výpověď, můžeme pracovat se sérií nepřímých důkazů, kterých ale není málo," uvedl Žďárský. Zmínil například posudky z psychologie, ale také mobilní komunikaci mezi dvojicí nebo nelogické věci ve výpovědi obžalované.

Soudce uvedl, že šlo jednoznačně o zištný motiv. „V případě jeho (poškozeného) smrti by všechny nemovitosti přešly na ni (manželku).“

Eva G.: To je poprava!

Jakmile soudce ukončil zdůvodnění rozsudku, zazněl soudní síní ženský hlas. „Tohle jste chtěl, pane soudce? Vždyť jste mě popravili v přímém přenosu. To je poprava!“ pronesla Eva G. k senátu. Tato slova ještě několikrát zopakovala.

Podnikatele vyvedli

Její milenec si nechal rezignovaně dát pouta na ruce a nechal se bez jediného slova odvést vězeňskou službou. Reakci své manželky už neviděl František Divoký, kterého soudce nechal vyvést na chodbu za výrok, že si připadá jak v 50. letech. „Žádám stráž, aby pana poškozeného vyvedla,“ přikázal nekompromisně soudce.

Divoký: Poženeme to až do Štrasburku!

Podnikatele výrok soudu rozčílil. „Tam byl jediný důkaz, výpověď pana K., která nic nevyjasnila. On hájil sám sebe. Vrahovi se věřilo a co jsem vypověděl já, tomu se nevěřilo. Státní zástupce ještě lustroval mě, místo aby se zajímal o vraha,“ nebral si servítky.

Soud prý rozhodl o trestu pro jeho manželku na základě pseudodůkazů a domněnek, jak se celá událost mohla odehrát. „Za to dát 16 let, to se skoro rovná trestu smrti, to je špinavost. Neskutečné ve státě, který má nezávislou justici!“

Evě dál věří

Ani na vteřinu během rok a čtvrt trvajícího vyšetřování a procesu si nepřipustil, že by mohla Eva G. usilovat o jeho život. „Já měl manželku a milenku, ona mě a milence, to jsou dnes běžné věci. Budu ji hájit dál, klidně až do Štrasburku. Vždyť je to postavené na hlavu,“ řekl Blesku Divoký.

Žalobce si ponechal k výroku soudu lhůtu pro odvolání, Eva G. se odvolala na místě. stejně jako její exmilenec.

