V pondělí 30. října 2017 mu zavolal jistý Procházka (obžalovaný Josef. K.), že by měl zájem o koupi jeho podniku Orlí hnízdo ve Zlíně. Telefonátů s obchodními nabídkami měl podnikatel každý den desítky.

„Pak mi volal znovu, že má o Orlí hnízdo zájem, že ho viděl, velmi se mu líbilo, jenže neměl tehdy tolik peněz. Nicméně mu zemřel dědeček, zdědil velký majetek a pozemek v Brně. Pokud jej prodá, koupí mou nemovitost,“ popsal Divoký začátek těžko uvěřitelné story.

Schůzka v brněnském legendárním komplexu Belveder padla, Procházka nestíhal. Ale chtěl se s Divokým i tak poradit o ceně svého pozemku. „Kývl jsem, že se 4. listopadu sejdeme,“ řekl milionář. V areálu Hády na okraji Brna.

Sobota 4. listopadu 2017, 16.00, Hády

„Potkali jsme se. V ruce měl igelitku s tím, že tam má smlouvy a mrkneme na ten pozemek,“ vypověděl Divoký. Oba muži prochodili 45 minut v areálu oblíbené přírodní lokality viditelné prakticky z každého místa Brna. Procházka alias Josef K. meditoval, jestli má pozemek prodat nebo na něm postavit hotel, že se zná s kuchařským esem Pohlreichem.

Procházka alias Josef K. se podle Divokého chlubil, že zná modelky, režiséry, s kým už točil videa... Zvolna zapadalo slunce, když přišel okamžik, který milionáře znejistěl.

„Stáli jsme kousek od hrany lomu. On mi říkal, pojďte se podívat, dole jsem udělal pomníček mé ženě, která zemřela na leukemii. Už se mi to nezdálo, říkám mu, víte co, pojďme do auta, bolí mě záda.“

V okamžiku, kdy Divoký vykročil od srázu zpět k autu, Josef K. se na něj vrhl a srazil podnikatele na zem. „Přepadl jsem přes hranu, on řekl: Tak pojď. Zachytil jsem se prsty o výstupek, nějakého jeden a půl metru pod hranou skály. Říkám mu: Prosím tě, co děláš, vždyť jsem ti chtěl pomoci,“ popsal okamžiky po nečekaném ataku František Divoký.

Josef K. se snažil nohou dosáhnout na sraženého muže a skopnout ho do dvacetimetrové hloubky.popsal Divoký soudu několikaminutový boj o holý život.

Ještě nebyl konec

Divoký se ve svých sedmdesáti letech vzhůru vlastními silami už nedokázal dostat. A navíc útočník se vrátil. „Říkal jsem mu, ať jde pryč, on, že mi podá nohu a vytáhne mne nahoru. Nevěřil jsem mu ani slovo. Pak znovu začal házet písek. Na nic jsem nečekal a křičel dál o pomoc. Pak se objevila nějaká baterka a on utekl.“

V pravý čas se objevili zachránci, kteří přivolali policii a záchranku. „Už jsem neměl síly, už jsem nemohl. Svědci říkali, už jedou, ale já ztrácel sílu v prstech. Pak přijeli hasiči a policisté, jeden se přivázal na lano a vytáhli mě nahoru,“ popsal František Divoký své vysvobození.

Manželka: Proč jsi na Macoše?

Z nemocnice, kde mu zjistili vysoký tlak, volal ihned manželku Evu. Když jí popsal, co se stalo, prý se zeptala, co dělá na Macoše. „Jaká Macocha? Jsem v Brně a jedu na policii podat vysvětlení,“ odpověděl choti podnikatel.

Na policejní služebně v Rybářské ulici strávil téměř sedm hodin. Manželka zůstala v čekárně. „Bavili jsme se o mém podnikání, o devadesátých letech, kdy mi taky vyhrožovali. A pak mi řekli, že v takových případech to může být manželka, ve hře je dědictví. Já nespal celou noc, pálily mě oči, nevěděl jsem, co je pravda a co ne,“ popisoval nejdelší noc svého života František Divoký.

Podezřelý č. 1 – manželka

Další šok zažil podnikatel po podepsání protokolu. „Nevěděl jsem, co je možné. Podepsal jsem to bez čtení a šel jsem domů. Po mém odchodu vyhotovili ještě jeden protokol, že ona (manželka) mohla být strůjcem toho všeho. Ale ten jsem neviděl,“ svěřil Divoký soudu.

František Divoký absolvoval další výslech, kde mu podle jeho slov měli sdělit, že policie ví, že jej jeho choť chtěla zabít vícekrát. Mimo jiné rozbitím hlavy popelníkem a otravou jídla. „To jim řekl ten psychopat,“ narážel Divoký na exmilence své ženy Josefa K.

Divoký své ženě věří

„Když jsem si to dal dohromady, víc se věří vrahovi než oběti,“ prohlásil podnikatel, který bezmezně věří v nevinu své manželky. Je dokonce ochoten složit mnohamilionovou kauci, aby mohla do verdiktu soudu opustit vazbu.

