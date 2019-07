Případ utýraného Marečka (†3) z Loun jde před soud: Otčíma obžalovali z vraždy!

Otřesný případ dítěte utýraného k smrti míří před soud. Otčím (21) zavražděného Marečka (†3) z Loun je konečně obžalovaný, a to z vraždy a týrání svěřené osoby. Chlapeček zemřel letos v únoru. Dítě mělo podle sousedů a známých často modřiny, stopy od zubů a vytrhané vlasy. Obžalovanému Josefovi K. hrozí až výjimečný trest.

Policisté případ vyšetřovali od 16. února, kdy přijali oznámení o chlapcově smrti. Marečkův otčím Josef K. si den poté vyslechl obvinění z těžkého ublížení na zdraví. Klasifikace činu se po pitvě dítěte změnila na vraždu a týrání svěřené osoby. Se závěrem policistů souhlasil i státní zástupce, který předložil žalobu Krajskému soudu v Ústí nad Labem.

„Státní zástupce měl průběh a výsledky přípravného řízení dokonale zmapovány, a nebyl proto problém rozhodnout ve velmi krátké lhůtě o dalším postupu v řízení,“ řekl v pondělí náměstek šéfa krajských žalobců Dan Anděl MF Dnes.

Utýraný Mareček (†3) měl prý na tělíčku kousance od otčíma. Byl jsem zdrogovaný, brání se

Případ vyvolal v české společnosti obrovské pobouření. Podle vyjádření sousedů a známých o chlapcově týrání údajně věděla řada lidí, nikdo však věc nenahlásil policii ani sociálce. Lounský OSPOD neměl o poměrech v rodině dle vyjádření jeho vedoucí ani ponětí.

„Kluk ho nechtěl poslouchat, tak ho za to mlátil, netušila jsem, že to dojde takhle daleko,“ řekla Blesku Marečkova babička. Chlapcova matka prý Josefovo chování k synovi tolerovala, protože se bála, že by se jeho agrese obrátila proti ní.