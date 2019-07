Banální hádka skončila brutální vraždou: Kristína kvůli obědu ubodala tchyni vidlemi!

K brutální vraždě došlo v srbské vesnici Poljanice. Matka dvou dětí Kristína (31) tam ubodala svou devětapadesátiletou tchyni (†59)! K vraždě měl vést spor o tom, co uvaří k obědu.

V šoku jsou obyvatelé vesnici Poljanice v Srbsku. V jednom z tamních domů došlo k brutální vraždě. Dopoledne tam vypukla hádka mezi Kristínou a její tchyní. Ženy se měly hádat, co se bude vařit k obědu. Banální hádka však skončila smrtí jedné z nich. Rozčilená Kristína popadla nůž a bodla ho své tchyni do zad! Navíc ji ještě bodla vidlemi na seno.

Kristína pak vzala své děti a šla s nimi na hřiště, tam je odpoledne potkal i manžel Kristíny a syn zavražděné Zoltán. „Zabila jsem ti mámu,“ měla mu s klidem podle Pluska.sk říct Kristína. „Když jsem přišel z práce, viděl jsem, že moje žena stojí na dětském hřišti s oběma našimi dětmi. Zeptal jsem se, co stalo. Ona mi s úsměvem řekla, že zabila moji mámu,“ řekl jednačtyřicetiletý muž.

Šokovaný Zoltán běžel domů, kde našel svou mámu v kaluži krve. „Když jsem odcházel do práce, všude byl klid, vůbec tomu nerozumím. Dohodly se, že nebudou nic vařit, protože jídlo zůstalo od včera,“ nedokáže pochopit, co se uvnitř domu odehrálo. Poté, co na místo dorazila sanitka, ženě již nebylo pomoci. Kristína, která je navíc těhotná, skončila ve vojenském vězení.