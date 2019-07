Čech zavraždil na samotě u Paříže své tři krajany: Omylem, tvrdil. U soudu otočil

Tři Češi vyrazili v létě roku 1927 do Francie - asi na zkušenou a za nevídanými zážitky. Místo toho je potkala krutá smrt; zavraždil je krajan, který jim nabídl, že jim v Paříži udělá průvodce. Oloupil je o pořádný balík peněz i oblečení. Zpátky ve své domovině pak před soudem tvrdil, že je psychicky nemocný stejně jako zbytek jeho rodiny. Nebylo mu to nic platné - skončil na popravišti.

Obzvláště bestiální zločin řešili policisté v druhé polovině 20. let ve vesničce na severu od Francie. Vše ale začalo o týden dříve - Otto Macharovský, jedenadvacetiletý absolvent reálky z Prahy, dvacetiletý Ladislav Klika, taktéž z Prahy, a dvacetiletý František Müller přijeli v půlce června do Paříže, kde se ubytovali v hotelu de Nantes.

Jak popisuje server Reflex.cz, po týdnu zaslechli v metropoli poprvé rodný jazyk - patřil jednatřicetiletému Rudolfovi Skalskému z Přední Lhoty u Poděbrad. Do Paříže se odstěhoval v roce 1923 a v době seznámení se třemi krajany neměl práci.

120 let od rituální vraždy v Polné: Anežku Hrůzovou měli podřezat kvůli krvi neviňátka

Mladíkům nabídl, že jim udělá průvodce, což se samozřejmě nedalo odmítnout. A tím si trojice Čechů podepsala rozsudek smrti. Ten den ještě strávili obhlídkou hlavního města a druhý den vyrazili za Paříž. Už na nádraží si zavdali alkoholu, v čemž vydatně pokračovali i v Louvres, kde vystoupili. Útratu 27 franků a 50 centimů zaplatil Skalský.

Večer pak už těla Otty a Ladislava našli místní v polích za městem. Mrtvola třetíhoz nich byla nalezena až o sedm týdnů později ve značném stádiu rozkladu. Někdo je zastřelil. Všichni byli navíc okradeni a chyběly jim i dokumenty. „Macharovský měl jedinou střelnou ránu nad levým boltcem. Müller byl střelen do levého spánku. Tato rána byla vedena zezadu. Klika měl na hlavě tři střelné rány. První vnikla do dutiny lební, druhá na levém temeni a třetí byla vypálena do pravého spánku zezadu. Všechny tyto rány byly smrtelné," stojí podle Reflexu v pitevní zprávě. Závěr byl jasný - všechny rány vedly zezadu, vrah oběti sprostě popravil!

Vrah ukryl těla dívek na skládce u Valašských Klobouk: Dopadli ho druhý den. Případ inspiroval film Smrt stopařek

Skalský po vraždě zašel do hotelu Nantes, recepčnímu dal Müllerovu vizitku se vzkazem, který na ni sám dopsal. Dostal se tak do pokojů, které mohl bez problému vyrabovat. Ukradl 10 000 korun, které si přivezl Klika i tisíc franků od Müllera. Vzal i jejich oblečení. A zanedlouho vyrazil rychlíkem do Prahy.

Vraha se policii dopadnout nedařilo, až začátkem roku 1929 na československém konzulátu v Paříži objevili žádost o cestovní pas od Rudolfa Skalského. Policisté porovnali písmo se vzkazem z vizitky, kterou Skalský strčil recepčnímu v hotelu osudného dne. Shodovalo se.

Skalského policisté zadrželi v bytě v pražských Holešovicích. Vrah se přiznal, hájil se ale, že zločin nebyl plánovaný. Tvrdil že mužům chtěl svůj revolver prodat, proto zajeli na samotu, aby ho mohli vyzkoušet. Při odpočinku v polích s ním ale nešikovně manipuloval a zasáhl spícího Macharovského do hlavy. Další dva se na něj vrhli, a proto je zabil v sebeobraně.

Krvavý masakr v Těšově: Otec ubodal děti a pak podpálil dům, před plameny utekl do náruče četníků

U soudu v únoru 1930 pro změnu vinu sváděl na svou psychickou nemoc - podobně na tom prý byla celá jeho rodina. Lékaři ale tvrdili něco jiného a senát se rozhodl věřit spíše jim. Skalský byl za vraždu tří krajanů ve Francii odsouzen k smrti.