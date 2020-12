Vrah ukryl těla dívek na skládce u Valašských Klobouk: Dopadli ho druhý den. Případ inspiroval film Smrt stopařek

Dvě hodiny po půlnoci 8. srpna 1976 požádaly Miroslava Somoru, 11 let ženatého otce dvou dětí, před nádražím v Trenčíně o svezení dvě dvacetileté dívky – Viera Kuklská a Tatiana Gangurová. Měly namířeno do Tater, kde chtěly strávit dovolenou. Do auta k němu ale nastupovat neměly… nevěděly, že Somora je na útěku z psychiatrické léčebny a den předtím znásilnil jinou stopařku, která mu také důvěřovala.

Když za Trenčianskou Teplou ženy usnuly, Somora vytáhl zpod sedadla masivní klíč na kola a začal s ním dívky mlátit. Poté, co po úderech do hlavy upadly do bezvědomí, vzal nůž a obě ubodal. Do žen bodal takovou silou, že nůž dokonce zlomil. Jednu z nich pak ještě znásilnil. Mrtvá těla potom odvezl na 30 kilometrů vzdálenou skládku u Valašských Klobouk, kde je zahrabal.

Díky pozornému muži, kterému přišlo divné, jak Somorův nákladní vůz Roman u skládky parkuje, byly ale mrtvoly hned odhaleny a vraha policisté dopadli o dva dny později. Somora v tu chvíli zrovna chtěl smýt z kabiny řidiče krev.

Policii při výslechu šokoval jeho ledový klid. „Ani moc nekřičely. Brzy zůstaly bezvládně ležet. Jedna na sedadle, druhá pod ním. Potom jsem vzal nůž, dlouhý asi 30 cm a začal obě ležící dívky bodat. Kam a kolikrát jsem bodl, si už nepamatuji,“ popsal.

V roce 1979 natočil podle této hrůzné události režisér Jindřich Polák svůj celovečerní snímek Smrt stopařek. Psychopatického vraha trpícího nezvladatelnou agresivitou vůči ženám ztvárnil „neokoukaný“ polský herec Marek Perepeczko a stopařky si zahrály Dagmar Patrasová a Jana Nagyová.