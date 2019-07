Policisté ukončili pátrání po Davídkovi (†5): Tělo našli ve vodní nádrži poblíž školky

Šance na nalezení živého Davídka se s každým dnem tenčila. Naděje definitivně zemřela desátý den pátrání, když policisté našli chlapce mrtvého ve vodní nádrži kousek od Varšavy.

Rodina oběti musí tělo ještě identifikovat, aby bylo 100% jasné, že jde skutečně o pohřešovaného chlapce. „S nejvyšší pravděpodobností se jedná o pětiletého Davídka, jsme o tom přesvědčeni. Svědčí o tom několik věcí, například oblečení. Pravděpodobnost, že je to on, je skutečně velmi vysoká,“ sdělil na tiskové konferenci policejní mluvčí Mariusz Mrozek.

Davídka (5) unesl otec a pak spáchal sebevraždu: Dítě je dál nezvěstné, stalo se obětí pomsty?

Pětiletý Davídek z polského města Grodzisk Mazowiecki byl předmětem rozsáhlé policejní pátrací akce už desátý den poté, co chlapce unesl vlastní otec. Muž spáchal v den únosu sebevraždu skokem pod vlak, co se stalo s chlapcem, však nenaznačil v žádném vzkazu nebo zprávě.

Podle expertů z oboru kriminalistiky nebo psychologie za únosem stály rodinné spory. Vztah Davídkových rodičů totiž procházel obrovskou krizí a kvůli finančním problémům a závislosti na hazardu se matka s chlapcem od svého manžela dokonce odstěhovala. K tomu došlo tři týdny před únosem.

Sexy maminka (†23) zemřela jen tři týdny po porodu syna. Předávkovala se, bojí se přátelé

Podle informací polských médií měl Pavel svůj čin předem připravený. Svědčí o tom fakt, že dva týdny před osudným dnem přestal chodit do práce, napsal server radiozet.pl. Kromě toho otec zavolal do Davídkovy školky s tím, že do ní syn na určitou dobu přestane chodit.

V Pavlově autě vyšetřovatelé před nedávnem našli stopy krve, u které laboratorní analýza určí, jestli patřila Davídkovi.

Další důležitý objev učinili ve čtvrtek, kdy ve Varšavě v zahrádkářské kolonii Okęcie našli Pavlův telefon. Právě z něj sebevrah po únosu Davídka chlapcově matce sdělil, že svého synka už nikdy neuvidí.

Horor na nádraží: Chlapec skočil pod vlak přímo před zraky spolužáků

Chlapec s maminkou mohl dokonce chvíli mluvit a prý nezněl, že by měl strach. „Telefon je značně poškozený, experti nyní pracují na získání dat. Stejně tak v případě ostatní elektroniky, která patřila Pavlovi Ž.,“ sdělil státní zástupce Łukasz Łapczyński.