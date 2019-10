Už to vypadalo, že je strážci zákona nikdy nenajdou. Po dvou letech od zmizení se však americkým policistům podařilo tři pohřešované děti z Missouri najít v texaském Arlingtonu. Žily tam s matkou, která je unesla.

Shawn Rodriguezová zmizela se svými třemi dětmi v době, kdy žádnému z nich nebylo ani sedm let. Teď je Danielovi devět, Davidovi šest a Arianě tři roky. Všechny děti mají příjmení Olivera po otci.

Tomu přitom úřady svěřily sourozence do výhradní péče. Podle televize KCTV nasvědčovalo vše tomu, že matka s dětmi zmizela do Kalifornie. Ve skutečnosti ale odjeli do Texasu.

Děti jsou dočasně u sociálky