K děsivé vraždě došlo v roce 2012 po Gonzalezových narozeninách. Mladík usnul po několika vypitých pivech na gauči. Virgiliová našla v domě kanystr na benzin. Odešla s ním na nedalekou benzinku. Neměla ale dostatek peněz. Prodavači se jí však zželelo, a tak jí půjčil, protože netušil, co má za lubem.

Když se Virgiliová vrátila domů, polila hořlavinou spícího přítele, celý gauč, prostor kolem a taky chodbu, která vedla k jedinému východu. Když se Gonzalez probudil v plamenech, křičel: „To pálí! To pálí!“ Jeho partnerku to ale neobměkčilo. Zamkla dveře a zabránila tak, aby se z inferna dostal. Pak utekla. Mladík zemřel na popáleniny a inhalaci kouře.

Vražedkyně: Nenávidím se

„Nenávidím se za to, co jsem udělala. Ale nedokážu ho přivést nazpět," prohlásila podle Daily Mailu Virgiliová před vynesením rozsudku. Advokát Craig Howard se snažil případ uhrát na nepříčetnost. „Její mozek byl usmažen pervitinem," tvrdil. Žena má za sebou bohaté zkušenosti s drogami. V mládí kouřila marihuanu, pak přešla na kokain.

Nakonec skončila u metamfetaminu. Testy ale ukázaly, že v době vraždění nebyla pod vlivem drog. Virgiliová byla nakonec odsouzena k 60 letům vězení. „Nejste zrůda, ale udělala jste děsivou, děsivou věc,“ prohlásil soudce Michael Wolverton při vynášení rozsudku. Rodina oběti je s výsledkem soudního jednání, které se vleklo 7 let, spokojena.

Rodina si oddechla