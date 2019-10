Bezmála pětapadesátisvazkový dokument dostaly obě rodiny k prostudování na jeden jediný den, což bylo pro všechny aktéry velice náročné. Kuciakovi i Kušnírovi u něj strávili společně s právníky celý den. Šest set stran čtení jim nedovolilo ani jíst. Zlatice, matka zavražděné Martiny, pak poskytla rozhovor pro slovenský portál Pluska.sk, v němž se svěřila s tím, co viděla. Vyrazilo jí to prý dech.

Pro nebohou matku bylo podle jejích slov nejhorší, když viděla snímky z místa činu krátce poté, co Kuciak a Kušnírová zemřeli. „Ještě jsem si povzdechla, že doufám, že nenarazím na fotku, jak tam leží mrtví. No a právě to mi přišlo pod ruce. Když pan Kuciak viděl, jak pláču, ihned mi šanon vytrhl z ruky s tím, že tohle nebude nikdo z nás číst, zavolal vyšetřovatele a dal mu to s tím, že tohle si může vzít,“ svěřila se šokovaná žena.

Jak ale Zlatice uvedla, největší šok a rozčílení zažila při čtení jiných svazků. V nich se totiž nacházely přepisy komunikace mezi Kočnerem, který si měl vraždu objednat, a Alenou Zs., jež vše podle policie zařizovala. Ze slov obviněných mrazí. „Kočner jí psal, že se půjde ču***** Kuciakovi vyčůrat na hrob, že z něj udělá patrona novinářů, protože má v sobě patrony. Martinu nazýval malá ku*va. Kdyby v té chvíli přišel ke mně, tak už sedím v base,“ řekla Plusce Kušnírová, kterou prý při čtení cloumaly nepopsatelné emoce.

Kušnírová podle svých slov také zjistila, jak chtěl Kočner celou kauzu odvrátit od své osoby. Pochopitelně si totiž vůbec nepřál, aby byl s vraždou spojován. „Chtěl zkompromitovat Martinu, že jako archeoložka prodala nějaké artefakty do Jižní Ameriky a sebrala za ně 600 tisíc euro (téměř 15,5 milionu korun),“ popsala Kušnírová fakt, že chtěl Kočner vše ušít tak, aby to vypadalo, že za vraždou stojí zloději. To se mu ale nepodařilo.

Rodina obou zavražděných měla sice spis k dispozici jen na jeden den, ale policisté jim přislíbili, že brzy obdrží kopie. Kušnírová se nechala slyšet, že později veškeré informace zveřejní. S tím údajně souhlasí i právníci obou rodin.

