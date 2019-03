Kočner obviněný z vraždy Kuciaka: SMS o likvidaci č**áka jsem nevěřil! Brání se miliardář Haščák

To, o čem se spekulovalo minimálně půl roku, je nyní faktem. Kontroverzní slovenský podnikatel Marián Kočner byl obviněn z nájemné vraždy novináře Jána Kuciaka a jeho přítelkyně Martiny Kušnírové. Co ale muže usvědčilo? Podle slovenských médií za to může SMS adresovaná vlivnému podnikateli.