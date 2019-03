Československá justice poslala za dvojnásobnou vraždu a dvojnásobný pokus o mord v roce 1989 Ševčíka na 21 let do kriminálu, navíc mu přidala devět let za mřížemi na uzavřeném psychiatrickém oddělení. Ubodat měl svou tetu Janu L. (†35) a babičku Marii Š. (†62) 4. února 1989 na brněnských Vinohradech.

Mentálně jako školák

Esenbáci si přišli pro Romana Ševčíka poté, kdy jej označil za viníka policejní udavač, kterému hrozil vysoký trest za rozkrádačky. V té době, pár týdnů po vraždě, prokurátor běsnil. „Je třeba okamžitě zajistit pachatele, protože hrozí znepokojení velké části veřejnosti v Brně,“ stojí v policejním protokolu.

Esenbáci tedy konali. Natolik brutálně, že se Ševčík ve vazbě přiznal. „To je nesmysl. Roman byl mentálně na úrovni školáka. Při porodu se totiž nalokal plodové vody a to mu poškodilo mozek. Základku dodělal s velkými problémy a pochopením malé vesnice, kde se všichni znají od pekaře až po učitelku,“ řekl pro Blesk.cz po zveřejnění kauzy Ševčíkův švagr Petr.

Vychodil dvouletý učňák v oboru armatůrář-betonář. „To bylo za komunistů odkladiště jemu podobných a mělo učně připravit na život pomocného dělníka,“ dodal švagr, který je spolu se svou bývalou ženou jediným jeho žijícím příbuzným.

Byl to pohádkář

Roman trpěl méněcenností i chabou tělesnou konstrukcí. Tyto hendikepy si prý vyrovnával bájným pohádkařením. „Pokud v televizi proběhla vlna okolo UFO, okamžitě všem dopodrobna vyprávěl, jak a kde mimozemšťany sám potkal. Pokud jste mu ovšem totéž vyprávěli první vy, bezmezně vám věřil. Byl naprosto bezbranný k okolnímu světu,“ tvrdí jeho švagr.

„Roman by vraždy nebyl nikdy schopen,“ dodal muž, který byl až do jeho zatčení jeho jediným kamarádem.

Co se vlastně stalo v den vražd?

V onen tragický den, 4. února 1989, spal Roman Ševčík (tehdy 19) v podkrovním pokoji u babičky v Křtinách, 20 km od místa činu. Podle obžaloby měl okolo půlnoci zatoužit sexuálně po své tetě. Ta byla podle švagra poněkud pochybných mravů.

„Vylezl prý z domku oknem a posledním autobusem se měl dostat do Brna. Otevřeným oknem vlézt do bytu a tetu začít sexuálně obtěžovat. Když ho odmítla, měl ji začít škrtit. Když viděl, že to nezvládne, šel si přes celý byt do kuchyně pro nůž. Na chodbě se srazil s matkou jmenované a sadisticky ji ubodal,“ líčil švagr policejní verzi z protokolu.

Údajně měl hluk vzbudit řadu cizích lidí nacházejících se v bytě na mejdanu. „Jenže vrah prý odešel klidně dveřmi a nikdo ho nepoznal a nic si nepamatuje,“ tvrdí švagr.

Až moc nejasností

Roman nezanechal nikde v bytě žádné stopy. Podle esenbáků si totiž údajně na milostnou avantýru vzal mazaně už dopředu v létě rukavice. „Ty se, samozřejmě, nikde nenašly. Stejně tak jako zakrvácené oblečení, které prý zakopal za Brnem na blíže neupřesněné skládce. Tedy logicky musel mít s sebou i náhradní oblečení. On však měl jedno jediné oblečení. Zpátky domů se dostal, nevíme jak, asi stopem,“ líčí okolnosti švagr propuštěného trestance.

Podle něj naprosto nesedí časová osa ani možnosti Romanovy více než čtyřicetikilometrové noční túry tam a zpět do domu druhé babičky ve Křtinách. „Neměl řidičák a ani vlastní kolo. Ráno však byl normálně ve své posteli, čistý v pyžamu a klidně spal,“ dosvědčil švagr.

Pohádkaření se mu stalo osudným

Po rozruchu, který v Brně vražda vyvolala, byl Roman středem pozornosti. Každý se ho ptal na podrobnosti vraždy jeho příbuzných. „Jak se dalo čekat, Roman začal fabulovat. Tvrdil, že o tom všechno ví, že byl snad dokonce u toho,“ vzpomíná na okolnosti švagr.

Po prvním zatčení ho policie pustila po krátkém výslechu, když zjistila, že je to upovídaný prosťáček bez motivu, příležitosti a schopnosti být do toho jakkoliv zapleten.

„To se změnilo pár týdnu poté, když se vyšetřováním zjistilo, kdo všechno se v bytě skutečně nacházel, co tam skutečně probíhalo a o co šlo. Tehdy po něm sáhli jako po dobré zástěrce,“ tvrdí švagr. Jeho teta měla totiž jako trafikantka styky s příslušníky tehdejší Veřejné bezpečnosti a pořádala s nimi divoké mejdany.

Spolek Šalamoun se ujal Ševčíkova případu a hovoří o něm jako o skandálním justičním omylu. Zároveň chce obnovit proces a očistit jeho jméno.

VIDEO: Hrůza u českých hranic: Miroslav se přiznal ke čtyřem vraždám.